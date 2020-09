天文信號顯示兩黑洞猛烈碰撞後撞出新黑洞

【KTSF 吳宇斌報導】

天文學家說,他們探測到信號顯示有兩個黑洞在很久以前發生猛烈碰撞,撞出一個新黑洞。

這個動畫顯示,兩個黑洞撞成一個體積介乎100個太陽之間,名為GW 190521。

加州理工大學物理學家Alan Weinstein說:「我們檢測到這個合併發生在大約70億年前,一個極遙遠的星系,所以我們去年才檢測到它,這是一個大爆炸。」

黑洞是空間極緊密區域,連光都逃不掉,直到現在,天文學家一般只觀察過大小兩種體積。

「小黑洞」是在恆星坍塌時形成,規模不會大過太陽70倍,而「超大黑洞」的體積就是太陽的數百萬倍,甚至數十億倍,會令整個星系圍繞它旋轉。

兩個恆星黑洞在碰撞中丟失的大量能量,形成引力波,以光速在太空中傳播,正是去年5月,美國和歐洲的物理學家使用名為LIGO和VIRGO的探測器,捕獲了這種引力波紋,將它化成音訊信號。

在破譯其信號後,科學家周三在《物理評論快報》和《天體物理學雜誌快報》上公佈了研究結果,指出其中一個黑洞是太陽體積的66倍,另一個是太陽體積的85倍,撞出一個中間黑洞,體積是太陽的142倍,由於70億年前又距離太陽系太遠,所以至今才傳到地球。

這位加州理工學院物理學家表示,科學界仍然未知道星系中心的超大黑洞是如何形成,而這一新發現可能提供了線索,可能就像玩Lego積木一樣,小方塊結合而成大方塊。

此外科學界也無法解釋,合併而成的黑洞如何在宇宙移動中,撞上其他黑洞從而再次合併並變得更大的黑洞,也有可能是超大黑洞是在宇宙發生Big Bang後馬上形成。

Weinstein說:「經由認識最大星體及黑洞而認識我們的來源。」

