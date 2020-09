拜登訪威州Kenosha市探望警暴案受害人

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統候選人拜登周四到威斯康辛州視察,因警暴案而觸發示威騷亂的Kenosha市,並且與案中受害黑人Jacob Blake的家人私下會面,而特朗普總統就前往賓夕凡尼亞州造勢,兩名總統候選人都致力爭取在搖擺州份選民的支持。

黑人男子Blake上個月在威州Kenosha市遭警察在背部連開七槍,導致他癱瘓之後,當地隨即爆發示威,社區正設法療傷之際,拜登周四專程到威州視察,與Blake的家人會面之外,還與Blake本人通電話。

拜登說:「我有機會與Jacob通電話,他已離開深切治療部。」

拜登續道:「Jacob提及沒有東西可以擊敗他,他是否可以再次步行,他將不會放棄。」

特朗普兩天前到Kenosha視察時,就沒有會見Blake的家人,但他承諾將會重建當地社區,同時也感謝當地的執法人員維護法紀。

特朗普說:「我希望感謝警察和執法人員,他們表現出色。」

威州是關鍵的搖擺州份,可能影響選情,因此拜登和特朗普的到訪都懷有政治目的。

在2016年大選,特朗普就是贏得威州、密歇根和賓夕凡尼亞州的選票,令他入主白宮,目前特朗普陣營希望取得其中最少一個州勝出。

根據威州登記選民的民調顯示,拜登的支持度有49%,領先特朗普8個百分點,賓夕凡尼亞州的民調就顯示兩人不相上下。

