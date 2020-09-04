拜登訪威州Kenosha市探望警暴案受害人

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統候選人拜登周四到威斯康辛州視察，因警暴案而觸發示威騷亂的Kenosha市，並且與案中受害黑人Jacob Blake的家人私下會面，而特朗普總統就前往賓夕凡尼亞州造勢，兩名總統候選人都致力爭取在搖擺州份選民的支持。

黑人男子Blake上個月在威州Kenosha市遭警察在背部連開七槍，導致他癱瘓之後，當地隨即爆發示威，社區正設法療傷之際，拜登周四專程到威州視察，與Blake的家人會面之外，還與Blake本人通電話。

拜登說：「我有機會與Jacob通電話，他已離開深切治療部。」

拜登續道：「Jacob提及沒有東西可以擊敗他，他是否可以再次步行，他將不會放棄。」

特朗普兩天前到Kenosha視察時，就沒有會見Blake的家人，但他承諾將會重建當地社區，同時也感謝當地的執法人員維護法紀。

特朗普說：「我希望感謝警察和執法人員，他們表現出色。」

威州是關鍵的搖擺州份，可能影響選情，因此拜登和特朗普的到訪都懷有政治目的。

在2016年大選，特朗普就是贏得威州、密歇根和賓夕凡尼亞州的選票，令他入主白宮，目前特朗普陣營希望取得其中最少一個州勝出。

根據威州登記選民的民調顯示，拜登的支持度有49%，領先特朗普8個百分點，賓夕凡尼亞州的民調就顯示兩人不相上下。

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