Alameda縣髮廊恢復室內營業 商場可重開

【KTSF 吳宇斌報】

灣區目前新冠病毒確診總數接近9萬宗,疫情持續,加上勞工節長周末來臨,灣區不少地方都為了減少疫情擴散而關閉,但有些公園海灘則仍然開放。

由於早前在5月亡兵紀念日、7月國慶節等假期後,都見到新冠病毒感染數字上升,州長紐森和灣區各縣官員都呼籲民眾在這個長周末不要進行大型人多聚會。

但本週開始,灣區部分縣已經放寬防疫措施,東灣Alameda縣周五開始允許髮廊進行室內服務,同時放寬戶外家庭悠閒項目,例如小型高爾夫、Go-Kart等,以及室內購物商場,但室內購物商場只能容納25%的人。

Alameda縣仍然是灣區疫情最嚴重的縣,有接近19,000宗確診,不過入院人數有所穩定,因此放寬防疫措施,灣區目前就只有舊金山仍然不允許室內髮廊營業。

由於灣區疫情仍然不斷有新增感染個案,勞工節長周末,灣區部分海灘都會關閉,以防民眾聚集,增加感染風險,例如Pacifica和灣區以南的Santa Cruz會關閉所有海灘,不過舊金山內由國家公園局管理的海灘則會開放,包括Ocean Beach、Stinson Beach等。

San Mateo縣除了Pacifica的海灘之外,大部分海灘都會開放,北灣的Sonoma和Marin縣絕大部分的海灘都會開放。

公園方面,北灣Napa縣宣布Lake Berryessa休憩區在長周末關閉,用來作山火後修復工作。

東灣公園管理局轄下有部分公園和休憩區關閉,例如廣受歡迎的Mission Peak將會關閉,不過也有不少地方開放,民眾可以到http://ebparks.org查詢。

再次提醒民眾,不論到海灘、公園,還是步行來渡過長周末,都要記得戴口罩,和保持社交距離,防止病毒傳播。

