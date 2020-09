疫症加種族問題為美國總統大選帶來變數

【KTSF 江良慧報導】

美國今年爆發新型肺炎疫症,加上種族問題帶來的動亂,還有即將到來的總統大選,都令不少美國人感到很大壓力,有見及此,民主共和兩黨都致力說服選民,他們各自的候選人可以為國家帶來平靜。

11月的大選令不少人感到緊張,拜登在競選廣告中說:「火在燃燒而我們的總統在潑火。」

特朗普總統則在競選廣告中說:「拜登和極端左派懦弱的反應,導致混亂和暴力。」

特朗普上任後,部分人的焦慮程度上升,有治療師稱之為:「特朗普焦慮失調,主要症狀是恐懼世界將會末日。」

雖然心理學家和新聞報導都有報導,但這種失調並非正式的診斷,不過美國心理學會去年一項研究就發現,有56%美國人會因為選舉感到壓力,高於2016年的52%,拜登承諾一旦當選,美國人不會再這麼大壓力。

拜登在廣告中說:「我是要讓著國家降溫,不是升溫。」

當民主黨把拜登塑造成一個令人平靜的候選人的同時,共和黨就把特朗普描繪成強大的候選人。

特朗普競選陣營發言人Hogan Gidley說:「特朗普的力量無人能及,沒有人可以追上他,對, 他有最好的訊息和最好的記錄,他也有最好的職業道德。」

特朗普陣營這個星期推出新廣告,把總統描繪成紛亂世界中的強大領袖。

共和黨今年的部分議程,是承諾讓明年恢復正常,且看這場顛覆所有人生活,和加重壓力的疫情,是否也會影響大選的最終結果。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。