疫症加種族問題為美國總統大選帶來變數

【KTSF 江良慧報導】

美國今年爆發新型肺炎疫症，加上種族問題帶來的動亂，還有即將到來的總統大選，都令不少美國人感到很大壓力，有見及此，民主共和兩黨都致力說服選民，他們各自的候選人可以為國家帶來平靜。

11月的大選令不少人感到緊張，拜登在競選廣告中說：「火在燃燒而我們的總統在潑火。」

特朗普總統則在競選廣告中說：「拜登和極端左派懦弱的反應，導致混亂和暴力。」

特朗普上任後，部分人的焦慮程度上升，有治療師稱之為：「特朗普焦慮失調，主要症狀是恐懼世界將會末日。」

雖然心理學家和新聞報導都有報導，但這種失調並非正式的診斷，不過美國心理學會去年一項研究就發現，有56%美國人會因為選舉感到壓力，高於2016年的52%，拜登承諾一旦當選，美國人不會再這麼大壓力。

拜登在廣告中說：「我是要讓著國家降溫，不是升溫。」

當民主黨把拜登塑造成一個令人平靜的候選人的同時，共和黨就把特朗普描繪成強大的候選人。

特朗普競選陣營發言人Hogan Gidley說：「特朗普的力量無人能及，沒有人可以追上他，對， 他有最好的訊息和最好的記錄，他也有最好的職業道德。」

特朗普陣營這個星期推出新廣告，把總統描繪成紛亂世界中的強大領袖。

共和黨今年的部分議程，是承諾讓明年恢復正常，且看這場顛覆所有人生活，和加重壓力的疫情，是否也會影響大選的最終結果。

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