美國要求中國外交官訪大學前要先取得批准

【有線新聞】

美國再採取更多針對中國的行動,要求在當地的中國外交官,到訪大學要先獲得批准,又指這是採取與中方限制美國外交官員的相應措施。

新措施下,高級外交官到訪大學或舉辦逾50人參加的文化活動,須取得國務院批准,美方亦會爭取將中國領事館和領事人員的社交媒體帳號識別為「中國政府帳戶」。

國務卿蓬佩奧強調,中方長期以來都對美國外交人員施加大量限制,所以採取措施回應。

蓬佩奧說:「中國共產黨實施不透明的批核程序機制,旨在阻止美國外交官進行日常工作,出席活動、參與會議及連繫中國人民。特別是在大學校園、媒體和社交網絡。」

蓬佩奧又指,國務院官員近日去信美國大學,警示他們有關中共對學術自由及人權的威脅,例如可能涉及不明來源或不合法的資金資助研究項目,或竊取知識產權、威嚇外國學生,及不透明地招攬人才。

蓬佩奧又呼籲大學披露涉及中共的資助,指大學的基金不應投資商務部名單上涉及違反人權、軍事脅逼等行為的中國公司。

蓬佩奧又透露,下周將與印太國家及澳洲的外長舉行視像會議,表明將提及南海及香港的局勢。

中國駐美國大使館表示,美方以所謂對等為由,再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙,粗暴踐踏維也納外交及領事關係公約,中方堅決反對。

中國駐美國大使館強調,中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員,依法在華開展公務活動,提供必要便利,敦促美方糾正錯誤、撤銷有關決定,為中國駐美外交領事人員提供支持和便利。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。