美國要求中國外交官訪大學前要先取得批准

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美國再採取更多針對中國的行動，要求在當地的中國外交官，到訪大學要先獲得批准，又指這是採取與中方限制美國外交官員的相應措施。

新措施下，高級外交官到訪大學或舉辦逾50人參加的文化活動，須取得國務院批准，美方亦會爭取將中國領事館和領事人員的社交媒體帳號識別為「中國政府帳戶」。

國務卿蓬佩奧強調，中方長期以來都對美國外交人員施加大量限制，所以採取措施回應。

蓬佩奧說：「中國共產黨實施不透明的批核程序機制，旨在阻止美國外交官進行日常工作，出席活動、參與會議及連繫中國人民。特別是在大學校園、媒體和社交網絡。」

蓬佩奧又指，國務院官員近日去信美國大學，警示他們有關中共對學術自由及人權的威脅，例如可能涉及不明來源或不合法的資金資助研究項目，或竊取知識產權、威嚇外國學生，及不透明地招攬人才。

蓬佩奧又呼籲大學披露涉及中共的資助，指大學的基金不應投資商務部名單上涉及違反人權、軍事脅逼等行為的中國公司。

蓬佩奧又透露，下周將與印太國家及澳洲的外長舉行視像會議，表明將提及南海及香港的局勢。

中國駐美國大使館表示，美方以所謂對等為由，再次對中國駐美外交領事人員無端設限、人為製造障礙，粗暴踐踏維也納外交及領事關係公約，中方堅決反對。

中國駐美國大使館強調，中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員，依法在華開展公務活動，提供必要便利，敦促美方糾正錯誤、撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員提供支持和便利。

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