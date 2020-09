法官裁定加大必須停用SAT及ACT成績作收生標準（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣高等法院一名法官下令加州大學必須完全停止採用申請入學的SAT及ACT考試成績。

EdSource的報導指出,法官表示,有殘障問題的學生,在疫情期間難以參與SAT以及ACT考試,以及提交考試成績,因此決定在訴訟期間,加州大學所有分校必須停止接納學生提交兩項考試的成績。

其實加大已經實行逐漸停用SAT及ACT考試的政策,不過考生在2022年秋季學年之前,仍可向個別加大分校提交考試成績。

目前柏克萊加大、Irvine加大以及Santa Cruz加大,已經不再接納兩項大學入學試的成績,至於其餘加大分校,則容許考生選擇是否提交成績。

加州大學表示,尊重但不同意法庭的判決,加大認為各分校經慎重考慮之後,才決定明後兩年應否繼續接納SAT及ACT成績,加大表示正在考慮會否就判決採取法律行動,而代表殘障學生原告人的律師則讚揚法官的裁決。

