蔡英文接見捷克參議院議長維斯特奇爾

【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統接見到訪的捷克參議院議長維斯特奇爾。蔡英文表示台灣和捷克都走過反抗威權,爭取民主自由的艱辛道路。台灣堅持守護民主的防線,致力維護區域和平、穩定和發展。

蔡英文早上在總統府接見維斯特奇爾和一眾捷克訪問團員,以拱手禮取代握手。

蔡英文追贈特種大綬卿雲勳章予已故捷克前參議院議長柯佳洛,由維斯特奇爾代領。柯佳洛原定年初訪台,受中方與捷克高官反對,未出訪已去世。現場播出柯佳洛遺孀的影片,稱遺憾未能親自出席儀式,她支持台灣追求主權、獨立民主及自由。

蔡英文指追贈勳章不只代表對柯佳洛的最高敬意,也彰顯兩地延續友好關係,堅持民主價值精神。

蔡英文說:「台灣和捷克一樣走過反抗威權,爭取民主自由的艱辛道路。我們以民主經驗為榮,也堅持守護民主防線,致力維護區域和平、穩定和發展。議長前幾天說很遺憾過去的捷克參議院議長沒有更早訪問台灣,我想回應您,台灣人民並不介意各位晚到,因為歷史經驗告訴我們,公理跟正義或許遲到,但不會不到。只要堅持價值,台灣為自由民主所付出的努力,一定會被世界看見。」

維斯特奇爾形容柯佳洛不僅是優秀政治人物,更是個人自由和民主的最大捍衛者,也是捷克參議院主要捍衛者。

他代柯佳洛遺孀送上親筆信給蔡英文,又致送禮品給台灣人民,分別是象徵重生、復活的十字架,及保護台灣民眾永遠享有自由、民主和主權的守護天使。

蔡英文則送上台灣族皮雕,代表獵人保護家人的勇氣與智慧,和捷克文學家著作中譯本等多項禮品,另致送台灣地圖及電影予柯佳洛遺孀。

賴清德副總統、總統府秘書長李大維及外交部長吳釗燮均有出席儀式。