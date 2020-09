特朗普建議民眾重覆投票以測試郵遞投票系統

【有線新聞】

距離美國大選兩個月,爭取連任的總統特朗普批評郵遞投票有漏洞,建議民眾在大選時重複投票,以測試系統。

特朗普到搖擺州北卡羅來納州造勢,繼續對全民郵遞投票窮追猛打。他批評有人玩弄政治,建議申請了郵遞投票的選民,不妨大選當日到票站再投一次。

特朗普說:「寄出你的選票,然後再到票站,確保你的票有被計算在內。如果沒有投票記錄,就即場投一次。但如果當局很遲才記錄選票,其實他們不應這樣做,記錄會顯示你已投票,不會計算在內。」

但在美國,故意重覆投票是違法行為。司法部長巴爾被問到特朗普是否鼓勵民眾犯法,他說不清楚個別州分法律,認為特朗普應該是想指出郵遞投票系統有漏洞。

特朗普這日拉票時沒有點名對手拜登,但就繼續批評連場反歧視示威變成暴力行為。

至於民主黨候選人拜登,周四將到威斯康星州基諾沙,會與受槍傷非裔男子布萊克家人會面。

拜登說:「很多人要求我到訪,因為我們需要修補撕裂,我們要團結、凝聚人心。案件應該交給司法制度處理,我認為起碼需要作出檢控。」

威斯康星原本是民主黨「地盤」,但上屆大選,希拉莉沒有到這裡拉票,特朗普最終以二萬多票差距、即不足1%,贏得威斯康星州。

