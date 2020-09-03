特朗普建議民眾重覆投票以測試郵遞投票系統

【有線新聞】

距離美國大選兩個月，爭取連任的總統特朗普批評郵遞投票有漏洞，建議民眾在大選時重複投票，以測試系統。

特朗普到搖擺州北卡羅來納州造勢，繼續對全民郵遞投票窮追猛打。他批評有人玩弄政治，建議申請了郵遞投票的選民，不妨大選當日到票站再投一次。

特朗普說：「寄出你的選票，然後再到票站，確保你的票有被計算在內。如果沒有投票記錄，就即場投一次。但如果當局很遲才記錄選票，其實他們不應這樣做，記錄會顯示你已投票，不會計算在內。」

但在美國，故意重覆投票是違法行為。司法部長巴爾被問到特朗普是否鼓勵民眾犯法，他說不清楚個別州分法律，認為特朗普應該是想指出郵遞投票系統有漏洞。

特朗普這日拉票時沒有點名對手拜登，但就繼續批評連場反歧視示威變成暴力行為。

至於民主黨候選人拜登，周四將到威斯康星州基諾沙，會與受槍傷非裔男子布萊克家人會面。

拜登說：「很多人要求我到訪，因為我們需要修補撕裂，我們要團結、凝聚人心。案件應該交給司法制度處理，我認為起碼需要作出檢控。」

威斯康星原本是民主黨「地盤」，但上屆大選，希拉莉沒有到這裡拉票，特朗普最終以二萬多票差距、即不足1%，贏得威斯康星州。

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