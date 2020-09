華爾街股市大震盪 道指大跌807點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市又出現震盪,美股近期屢創新高之後,周四大幅插水,期金和期油也回軟。

美股周四早上開市就走跌,其後跌勢加劇,到收市時,道瓊斯大跌807點,跌幅達2.78%,S&P500跌125點,跌幅是3.5%,Nasdaq就勁跌接近600點,跌幅接近5%。

美股周四的跌勢是由科技股大跌所拖累,也是自6月份以來跌得最勁。

一些大型科技股跌幅較大,好像Tesla在本週一分拆股票後,股價跟著連跌幾個交易日,現時已經跌入調整領域,周四收市勁跌9%,報407元。

蘋果公司股價跌8%,微軟跌超過6%,Alphabet、Amazon和Netflix分別跌大約5%,Zoom視頻通訊公司的跌幅更達10%。

股市周四的震盪除了因為美股近期節節上升,屢創新高,有獲利回吐壓力之外,還因為醫療專家對於新型肺炎病毒疫苗何時可以應用的問題上有矛盾,各有說法。

在數據方面,美國的勞工市場繼續有改善,上星期首次申領州政府失業金人數比前一個月有減少,達88.1萬人,前一個月是有過百萬人,現時繼續申領失業金的總人數略為跌至1,300多萬人。

另外,聯儲局芝加哥分局理事Charles Evans周四表示,他支持利率保持在接近零的水平,直至通脹上漲至2.5%為止,過去一年的平均通脹是1.6%,聯儲局所訂的通脹目標是2%。

他又說,聯儲局的決策官員一致同意,當失業率下降,聯儲局不應率先加息,除非通脹出現。

