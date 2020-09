舊金山推全民戴口罩運動 市長回應普洛西事件（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周三推出全市人人戴口罩運動,因應不同社區,設計了不同語言的宣傳海報,另外,市長布里德亦公開回應普洛西的洗髮風波。

這一張是專為華人社區而設的海報,主題是呼籲民眾不要與非同住的家人共用餐具。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「謹記我們的運動,是提醒大家切勿共用餐具及筷子,來分享食物及飲料,彼此間亦要保持社交距離。」

市長布里德表示,市府由年初開始,已經鋪天蓋地宣傳戴口罩及保持社交距離的重要性,粗略估計,至今已派發超過300萬張海報及宣傳單張等。

根據一項最新統計顯示,舊金山大約有71%的人服從衛生指令,有衛生專家認為,如果市內有八成以上的人口戴口罩,就能夠降低出現大規模爆發的機會。

因此市府與安老自助處、拉美裔 非洲裔及同志社區合作,推出不同的海報及短片,會放上電視及張貼在不同的社區中,宣傳戴口罩的重要性。

布里德說:「不過,來到抗疫的第7個月,我們尋找新的方法去吸引大家的注意,繼續讓居民及社區保持良好的習慣。」

眾議院議長普洛西日前被爆出涉嫌在舊金山Marina區一間髮型屋,違規在室內剪髮,期間更被拍到沒有戴口罩,布里德周三回應時,並沒有評論普洛西的行為,反而感謝她為國家議題的付出。

她指出,在應對疫情問題上,錯的是由獨裁者管理聯邦政府,才令全美有超過18萬人染疫而死

布里德說:「我們可以集中責備及抱怨誰人應該做什麼事,但關於國家,我們有更重要的事,我對於普洛西有著無比的尊重及感激,她每天努力照顧這個城市及國家。」

布里德亦指,有些小商業已經半年沒有營業,有些很可能永久結業,她深感同情,因此市民想盡快重啟經濟,更加要跟足防疫指引。

