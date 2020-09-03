舊金山推全民戴口罩運動 市長回應普洛西事件（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周三推出全市人人戴口罩運動，因應不同社區，設計了不同語言的宣傳海報，另外，市長布里德亦公開回應普洛西的洗髮風波。

這一張是專為華人社區而設的海報，主題是呼籲民眾不要與非同住的家人共用餐具。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「謹記我們的運動，是提醒大家切勿共用餐具及筷子，來分享食物及飲料，彼此間亦要保持社交距離。」

市長布里德表示，市府由年初開始，已經鋪天蓋地宣傳戴口罩及保持社交距離的重要性，粗略估計，至今已派發超過300萬張海報及宣傳單張等。

根據一項最新統計顯示，舊金山大約有71%的人服從衛生指令，有衛生專家認為，如果市內有八成以上的人口戴口罩，就能夠降低出現大規模爆發的機會。

因此市府與安老自助處、拉美裔 非洲裔及同志社區合作，推出不同的海報及短片，會放上電視及張貼在不同的社區中，宣傳戴口罩的重要性。

布里德說：「不過，來到抗疫的第7個月，我們尋找新的方法去吸引大家的注意，繼續讓居民及社區保持良好的習慣。」

眾議院議長普洛西日前被爆出涉嫌在舊金山Marina區一間髮型屋，違規在室內剪髮，期間更被拍到沒有戴口罩，布里德周三回應時，並沒有評論普洛西的行為，反而感謝她為國家議題的付出。

她指出，在應對疫情問題上，錯的是由獨裁者管理聯邦政府，才令全美有超過18萬人染疫而死

布里德說：「我們可以集中責備及抱怨誰人應該做什麼事，但關於國家，我們有更重要的事，我對於普洛西有著無比的尊重及感激，她每天努力照顧這個城市及國家。」

布里德亦指，有些小商業已經半年沒有營業，有些很可能永久結業，她深感同情，因此市民想盡快重啟經濟，更加要跟足防疫指引。

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