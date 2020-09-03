聖荷西市議會通過讓兩大賭場戶外營運

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市議會周三凌晨決議通過允許室內兩間賭場在戶外營運，最快可能本週末就可以開始。

自周三凌晨獲得在戶外營運的許可之後，Bay 101賭場就馬不停蹄的投入籌備工作，在戶外的停車場開始設立賭桌等用具，當中包括大帳棚、 地毯和燈光。

有足夠的空間擺上大約12張賭桌，也少不了閉路電視，不遠的Matrix賭場，也同樣的見得到搭建中的帳篷。

賭場重開必須遵守新的衛生指引，在有賭牌的遊戲中，每換一次莊家，賭牌必須扔掉、消毒，或暫停使用一個星期，而所有籌碼在使用前，都必須清洗和消毒，每換一次莊家也必須換籌碼。

要是賭客之間不能有6英尺距離的話，就必須有透明膠板隔離他們，此外在賭桌上賭客不能吃東西，但可以喝飲料。

市議員Raul Peralez表示，兩間賭場的稅收是聖荷西最大的稅收來源，自3月來，市府失去了數百萬的稅收，700多名職員被解僱，Peralez承認賭場並不是最必要的行業，但是必須考慮將這些工作和稅收找回來，但要是州府反對，或是沒有辦法安全營運的話，市議會是不會贊同重開賭場。

一名賭客表示，戴口罩玩牌會有不同的味道，Bay 101表示，一旦獲得批准復業，可以在本週末開始營運，Matrix賭場則透露，最快可以在下星期開始恢復營運。

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