聖荷西市議會通過讓兩大賭場戶外營運

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市議會周三凌晨決議通過允許室內兩間賭場在戶外營運,最快可能本週末就可以開始。

自周三凌晨獲得在戶外營運的許可之後,Bay 101賭場就馬不停蹄的投入籌備工作,在戶外的停車場開始設立賭桌等用具,當中包括大帳棚、 地毯和燈光。

有足夠的空間擺上大約12張賭桌,也少不了閉路電視,不遠的Matrix賭場,也同樣的見得到搭建中的帳篷。

賭場重開必須遵守新的衛生指引,在有賭牌的遊戲中,每換一次莊家,賭牌必須扔掉、消毒,或暫停使用一個星期,而所有籌碼在使用前,都必須清洗和消毒,每換一次莊家也必須換籌碼。

要是賭客之間不能有6英尺距離的話,就必須有透明膠板隔離他們,此外在賭桌上賭客不能吃東西,但可以喝飲料。

市議員Raul Peralez表示,兩間賭場的稅收是聖荷西最大的稅收來源,自3月來,市府失去了數百萬的稅收,700多名職員被解僱,Peralez承認賭場並不是最必要的行業,但是必須考慮將這些工作和稅收找回來,但要是州府反對,或是沒有辦法安全營運的話,市議會是不會贊同重開賭場。

一名賭客表示,戴口罩玩牌會有不同的味道,Bay 101表示,一旦獲得批准復業,可以在本週末開始營運,Matrix賭場則透露,最快可以在下星期開始恢復營運。

