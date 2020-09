【KTSF】

南灣聖荷西市中心周四清晨發生汽車撞倒人之後不顧而去的案件,被撞倒的行人送院之後傷重死亡。

警方清晨6點左右接報抵達Santa Clara街夾Notre Dame Avenue,警方表示,一個男人在Santa Clara街的行人過路線過馬路時,被一輛運載汽油的貨車撞倒,肇事司機不顧而去,受傷的行人送院後傷重不治。

警方指出,這是市內今年第12宗車禍導致行人死亡的案件,上月中也發生汽車撞倒人後不顧而去的案件,女事主傷重死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。