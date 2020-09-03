紐約非裔被壓地後窒息亡 涉案7警被停職

【KTSF 江良慧報導】

紐約Rochester一名沒有武器的非洲裔男人，3月時被多名警員強行按在地上後死亡，涉及事件的7名警察，周四被Rochester市長停職，死者家屬的律師周三公佈事發時一名在場警察隨身攝錄機的畫面，以下部分片段可能會引起公眾不安。

在市長周四的決定前再有人抗議，要求為死者討回公道，Rochester市長也表示非常關注事件。

Rochester市長Lovely A. Warren說：「我同情家屬，因為我也，當我看到片段感到很不安，我看到一些我不同意的事情，我們會盡力要人問責*

死者Daniel Prude家人的律師提供了一段經剪輯的隨身攝錄機片段，顯示3月23日晚上，從另一個角度拍攝到的情況，片段開始警察到場，因為Prude的兄弟報警，說他精神病發作，可以看到警員步向全身赤裸在街上的Prude。

Prude遵照警察要求，之後被鎖上手扣，稍後片段顯示，Prude明顯極激動，歷時幾分鐘，向著警察大聲叫囂，又在地上扭動。

之後，當警方到場3分鐘後，警員把一個袋蓋著Prude頭部，令他更加不高興。

他繼續在地上扭動，頭被袋子蓋著，警察命令他不要動，當他不照做並看似想站起來時，3名警察齊上前，用肢體把他按在地上。

一名警員跪在Prude背部，另一人則把他的頭按在行人道，他的頭仍被袋蓋著，還有另一人就壓著Prude頭部，而Prude看來就呼吸困難，糾纏期間，警察發現Prude在吐口水，並且看似有嘔吐，沒多久，救護員到場幫忙。

救護員指示警察把他反過來，進行心肺復蘇約兩分鐘後，Prude被送上擔架，再送上救護車，Prude抵達醫院時已經腦死亡，家人最後在3月30日拔喉。

紐約時報報導，驗屍報告指他的死是兇殺，因為肢體約束下窒息致死，報告進一步指出，其他因素還有刺激性譫妄和急性迷幻藥中毒。

紐約市司法部長宣布會展開獨立調查，承諾會透明和問責，死者家人就要求開除涉事警員和控告他們謀殺。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。