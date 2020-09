【KTSF 萬若全報導】

繼舊金山、柏克萊之後,南灣聖塔克拉拉市(Santa Clara)對第三方外賣服務的收費,限制不得超過15%。

聖塔克拉拉市從9月1日起,限制了DoorDash和Uber Eats等公司可以收取的外賣費用不得超過15%,疫情期間,許多餐館依靠外賣才能生存,但是抱怨第三方外賣服務收取的費用太高,有的甚至高達30%,造成商家另一個負擔.

舊金山柏克萊已經有同樣的限制令。

