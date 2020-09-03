紐時記者出書質疑特朗普是否隱瞞健康狀況

【KTSF 張麗月報導】

紐約時報一名記者出版一本新書，質疑白宮是否隱瞞特朗普總統健康實情，特朗普直指這些是假料。

特朗普去年11月突然送入Walter Reed醫院，令人質疑白宮對特朗普健康的透明度。

紐約時報記者Michael Schmidt出版一本新書，揭露副總統彭斯當時待命，因為如果特朗普需要麻醉做手術的話，彭斯需要暫時頂替總統職位。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說：「令人質疑發生甚麼事？特朗普逗留醫院超過一小時，不大可能接受麻醉，也不大可能做手術，但的確令人擔心。」

對於特朗普入醫院的事，白宮指是例行的身體檢查，前白宮醫生就有這樣的解釋。

前白宮醫生William Lang說：「任何時候總統出行，軍事和醫療單位都確保應對所有意外事故，我們不知道這項報導的細節，「副總統要待命」，這可能只是例行公事務，好吧，總統要入院，必須確保所有標準操作程序到位。」

特朗普周三發推文回應，指這些報導不斷有來，都是假新聞，他又否認有一連串輕微中風。

特朗普的白宮醫生Sean Conley也否認有關的報導，他發表聲明說，特朗普仍然健康，他沒有質疑特朗普是否有能力去履行密密麻麻的行程。

但CNN醫療事務的記者就指，特朗普不尋常入醫院的事，實在有太多的問題找不到答案。

Gupta醫生說：「他們說這是例行入院，但這次入院並不尋常，發生在週六，突然間有醫生陪同特朗普，他們說不關乎腦部或心臟，但坦白說大部份例行公事可以在白宮處理，所以感到困惑。」

另外，特朗普分別在兩個公開場合曾經試過手震和下斜坡時腳步不穩，也有媒體報導出來，特朗普本人和他的醫生就堅持，特朗普是健康，但有醫療專家就關注是否有隱瞞實情。

紐約大學Langon醫療中心醫療操守主任Arthur Caplan說：「我擔心在特朗普和拜登的選舉中，特朗普在某程度上失去能力，但作出隱瞞，不讓我們知道，我們要投票選出的人，有可能在第二任期變成殘障。」

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