紐時記者出書質疑特朗普是否隱瞞健康狀況

【KTSF 張麗月報導】

紐約時報一名記者出版一本新書,質疑白宮是否隱瞞特朗普總統健康實情,特朗普直指這些是假料。

特朗普去年11月突然送入Walter Reed醫院,令人質疑白宮對特朗普健康的透明度。

紐約時報記者Michael Schmidt出版一本新書,揭露副總統彭斯當時待命,因為如果特朗普需要麻醉做手術的話,彭斯需要暫時頂替總統職位。

CNN醫療特約記者Sanjay Gupta醫生說:「令人質疑發生甚麼事?特朗普逗留醫院超過一小時,不大可能接受麻醉,也不大可能做手術,但的確令人擔心。」

對於特朗普入醫院的事,白宮指是例行的身體檢查,前白宮醫生就有這樣的解釋。

前白宮醫生William Lang說:「任何時候總統出行,軍事和醫療單位都確保應對所有意外事故,我們不知道這項報導的細節,「副總統要待命」,這可能只是例行公事務,好吧,總統要入院,必須確保所有標準操作程序到位。」

特朗普周三發推文回應,指這些報導不斷有來,都是假新聞,他又否認有一連串輕微中風。

特朗普的白宮醫生Sean Conley也否認有關的報導,他發表聲明說,特朗普仍然健康,他沒有質疑特朗普是否有能力去履行密密麻麻的行程。

但CNN醫療事務的記者就指,特朗普不尋常入醫院的事,實在有太多的問題找不到答案。

Gupta醫生說:「他們說這是例行入院,但這次入院並不尋常,發生在週六,突然間有醫生陪同特朗普,他們說不關乎腦部或心臟,但坦白說大部份例行公事可以在白宮處理,所以感到困惑。」

另外,特朗普分別在兩個公開場合曾經試過手震和下斜坡時腳步不穩,也有媒體報導出來,特朗普本人和他的醫生就堅持,特朗普是健康,但有醫療專家就關注是否有隱瞞實情。

紐約大學Langon醫療中心醫療操守主任Arthur Caplan說:「我擔心在特朗普和拜登的選舉中,特朗普在某程度上失去能力,但作出隱瞞,不讓我們知道,我們要投票選出的人,有可能在第二任期變成殘障。」

