普洛西稱到髮廊剪髮是被人設局陷害

有媒體報導,聯邦眾議院議長普洛西本週一到一間位於舊金山Union街的髮廊,違反了舊金山的抗疫令,周三她公開作出反駁,指事件是設計陷害。

事件首先由Fox News報導,據報是由髮廊的老闆提供閉路電視片段,並指普洛西在週一下午3點弄完頭髮。

普洛西在片段中,口罩除下到頸部,而且事件直接違反了舊金山的抗疫令,而目前舊金山仍然禁止髮廊的室內服務。

髮廊的老闆指,她營業模式是租借位置給髮型師,其中一個事先告知她,普洛西想要來洗吹頭髮。

普洛西辦公室周二下午發出聲明,否認有任何不當或者過失,她周三也公開回應事件,普洛西指她信任那個髮廊,她被告知她可以到髮廊接受洗頭和吹乾服務,指自己被設計陷害。

普洛西說:「我對信任這間鄰舍髮廊所說的話負責任,我去這家髮廊很多年很多次,當他們說他們能夠接受一次一個人入內接受服務,可以預約那個時間,我相信了,但最終發現那是一個設計陷害,所以我對我中了陷阱負責,我所說的就這麼多。」

普洛西指,髮廊就設計陷害她,欠她一個道歉,同時她指出事件表明,髮廊這個行業有需要重開,她也收到很多來自美髮行業的人,想要重開的請求,髮廊老闆表示,事件對於因為疫情被迫關門的小商戶等於一記耳光。

事件發生至今僅兩日,已經引來共和黨人的批評,眾議院司法委員會共和黨團發推文指普洛西應該為她的行為負責任,但她不會因為她根本不關心美國的勞工階層。

特朗普總統周三發推文,指髮廊的業主一定很不喜歡瘋狂的洛普西,用閉路電視揭發她是一件大事,指她可能以她一貫對人的態度對待他,而她力挺的麻省候選人Kennedy,剛在不該輸的州分輸掉了。

