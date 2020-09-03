奧克蘭針對亞裔罪案有減少 盜竊案佔罪多（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）華裔警員分析疫情期間亞裔受害人的罪案數字，另外在「黑人生命寶貴」示威聲浪下，許多人要求削減警隊經費，這個會否影響到華裔社區呢？

奧克蘭華裔警員余劍倫表示，今年在奧克蘭最多亞裔受害人的罪案是盜竊案，至今有838宗，第二最多是車輛盜竊案，有415宗，第三最多是毀壞案，有261宗。

針對亞裔的罪案，自從疫情以來有減少，由今年1月份平均515宗，在8月就只有274宗，當中華裔受害人佔大約26.4%，他認為數字下降，可能是因為報案的人減少。

奧克蘭警員余劍倫說：「很多人，不只是華裔，不願再與人接觸，所以不去報警。」

奧克蘭整體來說，在疫情期間搶劫案有下跌，住宅和車輛爆竊案減少，但是商鋪爆竊案則有增加，原因是少了商鋪開門營業，也少了人泊車。

對於最近「黑人生命寶貴」示威者要求削減警務經費，投資落長遠社區支援項目，余劍倫認為由於奧克蘭市府未有具體方案，所以現階段未知會對華裔社區會否造成影響，但是他指出巡邏華埠的警員可能會少了。

余劍倫說：「警費若削減，很大機會失去特別小組，例如華埠的巡邏警員，現時每日有兩隊在日間和晚上巡邏華埠。」

他支持舊金山市府的方案，將一些非罪案舉報改由精神科醫生或社工去調解，不過他都擔心有時相關病人行為暴力，可能對醫生造成危險，單靠醫生未必能制服病人，所以最好有警員配合。

余劍倫說：「如果這是社區所希望的，我們會配合支持，但必有利弊。」

余劍倫又提到，奧克蘭整體的槍擊案和兇殺案有所增加，雖然不是針對亞裔社區，但削減警務經費，可能影響警方調派人手去應對。

余劍倫說：「這會影響警員反應時間，因為我們會優先派人到場處理槍擊案，會押後處理劫案和爆竊案，一旦削減警費，警員人手會少了，在調動警力時，人命案件會先於財物案。」

另外，為了鼓勵更多華裔報案，余劍倫表示，在警局增加了會講中文的警員，鼓勵事主用手機拍低賊人和車輛，以及提醒大家，不要害怕賊人報復而不去報警，他表示工作了15年，未見過有疑犯報復。

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