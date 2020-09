奧克蘭針對亞裔罪案有減少 盜竊案佔罪多（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)華裔警員分析疫情期間亞裔受害人的罪案數字,另外在「黑人生命寶貴」示威聲浪下,許多人要求削減警隊經費,這個會否影響到華裔社區呢?

奧克蘭華裔警員余劍倫表示,今年在奧克蘭最多亞裔受害人的罪案是盜竊案,至今有838宗,第二最多是車輛盜竊案,有415宗,第三最多是毀壞案,有261宗。

針對亞裔的罪案,自從疫情以來有減少,由今年1月份平均515宗,在8月就只有274宗,當中華裔受害人佔大約26.4%,他認為數字下降,可能是因為報案的人減少。

奧克蘭警員余劍倫說:「很多人,不只是華裔,不願再與人接觸,所以不去報警。」

奧克蘭整體來說,在疫情期間搶劫案有下跌,住宅和車輛爆竊案減少,但是商鋪爆竊案則有增加,原因是少了商鋪開門營業,也少了人泊車。

對於最近「黑人生命寶貴」示威者要求削減警務經費,投資落長遠社區支援項目,余劍倫認為由於奧克蘭市府未有具體方案,所以現階段未知會對華裔社區會否造成影響,但是他指出巡邏華埠的警員可能會少了。

余劍倫說:「警費若削減,很大機會失去特別小組,例如華埠的巡邏警員,現時每日有兩隊在日間和晚上巡邏華埠。」

他支持舊金山市府的方案,將一些非罪案舉報改由精神科醫生或社工去調解,不過他都擔心有時相關病人行為暴力,可能對醫生造成危險,單靠醫生未必能制服病人,所以最好有警員配合。

余劍倫說:「如果這是社區所希望的,我們會配合支持,但必有利弊。」

余劍倫又提到,奧克蘭整體的槍擊案和兇殺案有所增加,雖然不是針對亞裔社區,但削減警務經費,可能影響警方調派人手去應對。

余劍倫說:「這會影響警員反應時間,因為我們會優先派人到場處理槍擊案,會押後處理劫案和爆竊案,一旦削減警費,警員人手會少了,在調動警力時,人命案件會先於財物案。」

另外,為了鼓勵更多華裔報案,余劍倫表示,在警局增加了會講中文的警員,鼓勵事主用手機拍低賊人和車輛,以及提醒大家,不要害怕賊人報復而不去報警,他表示工作了15年,未見過有疑犯報復。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。