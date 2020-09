【KTSF】

勞工節週末灣區將出現熱浪,日間最高氣溫較正常高出華氏10至15度,國家氣象局對內陸地區發出酷熱天氣預警。

氣象局預測星期五氣溫將顯著上升,內陸地區日間最高氣溫將達到華氏100度,星期日和星期一勞工節假期將會最炎熱,內陸地區可能出現華氏100多度的酷熱天氣。

沿岸城市例如舊金山,最高氣溫將達到華氏80度。

酷熱加上乾燥的天氣,將增加發生山火的危險。

目前灣區幾場山火仍未熄滅,週末炎熱而無風的天氣,對於驅散山火冒出的濃煙幫助不大。

