舊金山市參事促設立計劃向低收入定期派錢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山有市參事提出決議案,促請舊金山設立一個向低收入市民定期派錢的計劃。

市參事楊馳馬(Matt Haney)表示,全國共25個城市,包括奧克蘭(屋崙)、洛杉磯及芝加哥等,都有意為低收入居民成立”收入保障計劃”,定期派發現金,資助他們的生活,舊金山的貧富懸殊情況嚴重,白人家庭的平均年收入中位數達116,000元,比非洲裔家庭高出三倍有多,因此,舊金山有必要照顧低收入家庭。

楊馳馬於是提出決議案,促請舊金山盡快構思一個類似的派錢計劃,他建議市府應該尋找來自私人的慈善捐獻去資助計劃,不過每個月派多少,派給誰,則仍然未有定案。

楊馳馬表示,根據一份報告顯示,就算在疫情前,已經有四成美國人連400元的應急資金都拿不出,在疫情下,數以百萬計的市民失業,連基本的生計都成問題。

這項決議案將於下星期表決,不過議案並沒有法律約束力,如果獲通過,只是促請市府盡快構思計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。