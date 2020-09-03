舊金山市參事促設立計劃向低收入定期派錢（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山有市參事提出決議案，促請舊金山設立一個向低收入市民定期派錢的計劃。

市參事楊馳馬（Matt Haney）表示，全國共25個城市，包括奧克蘭（屋崙）、洛杉磯及芝加哥等，都有意為低收入居民成立”收入保障計劃”，定期派發現金，資助他們的生活，舊金山的貧富懸殊情況嚴重，白人家庭的平均年收入中位數達116,000元，比非洲裔家庭高出三倍有多，因此，舊金山有必要照顧低收入家庭。

楊馳馬於是提出決議案，促請舊金山盡快構思一個類似的派錢計劃，他建議市府應該尋找來自私人的慈善捐獻去資助計劃，不過每個月派多少，派給誰，則仍然未有定案。

楊馳馬表示，根據一份報告顯示，就算在疫情前，已經有四成美國人連400元的應急資金都拿不出，在疫情下，數以百萬計的市民失業，連基本的生計都成問題。

這項決議案將於下星期表決，不過議案並沒有法律約束力，如果獲通過，只是促請市府盡快構思計劃。

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