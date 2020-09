新冠疫苗能否在10月應用 白宮抗疫專家稱不大可能

【KTSF 張麗月報導】

對於新型肺炎病毒疫苗何時可以面世和應用的問題上,醫療專家各有說法。

聯邦疾病防控中心(CDC)對州政府的衛生官員表示,最快在10月底可以準備分發應用新型肺炎病毒疫苗,但白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生接受媒體訪問時否定這個日期,他認為在10月底這隻疫苗會準備好不是沒有可能,只不過是「不大可能」,在另一次媒體訪問中他又說,這隻疫苗有可能在11月或12月才可以應用,他重申,這些都是預計的時間。

Fauci醫生說:「如果有人說,疫苗有可能在10月到位,你不會激烈爭辯,只不過是不大可能,不是沒有可能,我相信大部份人認為,將會是11月、12月,但這不代表如果在一個特定的測試中,發現有多個感染,就令你盡快作出決定,可以想像到可能在10月有疫苗,但我不認為有可能。」

另外,美國藥廠Pfizer的主席Albert Bourla對業內組織表示,目前臨床測試中的新型冠狀病毒疫苗,約有2.3萬人接受測試,當中部份人已經接受第二個疫苗劑量。

他指出,到10月底就應該可以有足夠數據來印證這個疫苗是否有效,如果這個疫苗有效,Pfizer就會開始遞交研究給聯邦監管當局FDA審批。

他又說,如果當局可以在10月決定到疫苗是有效和安全,藥廠就可能立即遞交文件給當局審批。

