新冠疫苗能否在10月應用 白宮抗疫專家稱不大可能

【KTSF 張麗月報導】

對於新型肺炎病毒疫苗何時可以面世和應用的問題上，醫療專家各有說法。

聯邦疾病防控中心（CDC）對州政府的衛生官員表示，最快在10月底可以準備分發應用新型肺炎病毒疫苗，但白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生接受媒體訪問時否定這個日期，他認為在10月底這隻疫苗會準備好不是沒有可能，只不過是「不大可能」，在另一次媒體訪問中他又說，這隻疫苗有可能在11月或12月才可以應用，他重申，這些都是預計的時間。

Fauci醫生說：「如果有人說，疫苗有可能在10月到位，你不會激烈爭辯，只不過是不大可能，不是沒有可能，我相信大部份人認為，將會是11月、12月，但這不代表如果在一個特定的測試中，發現有多個感染，就令你盡快作出決定，可以想像到可能在10月有疫苗，但我不認為有可能。」

另外，美國藥廠Pfizer的主席Albert Bourla對業內組織表示，目前臨床測試中的新型冠狀病毒疫苗，約有2.3萬人接受測試，當中部份人已經接受第二個疫苗劑量。

他指出，到10月底就應該可以有足夠數據來印證這個疫苗是否有效，如果這個疫苗有效，Pfizer就會開始遞交研究給聯邦監管當局FDA審批。

他又說，如果當局可以在10月決定到疫苗是有效和安全，藥廠就可能立即遞交文件給當局審批。

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