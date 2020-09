有病例顯示二次感染更嚴重 新冠疫苗或須打兩針

【有線新聞】

香港早前有個案,男子兩度感染新型肺炎,港大驗過該病人抗體,發現過了百多日,他體內抗體低到驗不到,證明是再次染病,亦反映未來疫苗可能要打兩針才有用。外國更有病例,第二次中招會嚴重過首次,提醒康復4千多名的市民要保持個人衞生。

一名33歲的男子相隔4個月兩度染疫,港大微生物學系講座教授袁國勇說,驗過該名男子首次確診新冠肺炎的血清,發現到有病徵第十日,他的中和抗體是1:40,以流感為例,達到這個水平就有免疫力,但這種新冠病毒暫未有劃線水平。

到8月,他經英國到西班牙旅遊回港後確診,化驗結果顯示,他感染新的冠狀病毒中和抗體低到驗不到,去到入院第8日中和抗體就大幅上升到1:320至1:640。

袁國勇說:「經過了一百多天後,沒有了中和抗體保護,令他感染另一隻在歐洲的新冠病毒,令我們覺得將來要打新冠疫苗真的要打兩針,因為一針的保護可能很快就沒有了,再來一次就較好。」

新冠肺炎可以再次感染之餘,在比利時、荷蘭及美國都有病例,發現病人第二次中招比第一次嚴重。

袁國勇說:「香港有4千名病人曾染新冠病毒康復了,一定要做好個人衞生,因為即使確診一次,亦有可能第二次感染,第二次感染時,若幸運就沒有病徵病狀,不幸的話就會更嚴重。」

港大醫學院院長梁卓偉呼籲政府盡快向公眾交代採購新冠肺炎疫苗的進度,又指科學委員會最近兩次開會都未收到相關消息。

