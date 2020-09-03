舊金山市府向華埠商戶免費派發防疫物資

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府向市內部分已經重開及即將重新的小商業派發防疫物資，華埠的小商業周三起可以領取物資。

多名商戶代表及社區人士，周三在中華總會館將市府送來的物資包裝成一袋袋，再派發給商戶。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室代表陳嘉霖（Francis Chan）說：「我們明白這段時間，舊金山商業面對很多難處，包括去購物這些防護物資，或者讓工人有足夠的防疫物資很重要，我們希望他們在工作過程，支持舊金山商業外，他們亦可以安安全全地回家。」

舊金山得到的物資全部由州府送出，包括口罩、面罩及消毒搓手液，會按每個商戶的員工人數及需求，而派發相應的數量，每個商戶只限領取一次，預計有約30天供應。

在華埠，負責派發的機構分別是東北聯邦信用社及安老自助處。

陳嘉霖說：「整件事讓大家知道，所有商戶，所有居民，其實你不是一個人，我們有個很大的團隊，整個社會一起支持大家去度過這個難關。」

錯過了的商戶，本星期六在舊呂宋巷56號11時至下午3時，會有另外一次大規模的物資派發活動。

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