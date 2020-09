舊金山市府向華埠商戶免費派發防疫物資

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府向市內部分已經重開及即將重新的小商業派發防疫物資,華埠的小商業周三起可以領取物資。

多名商戶代表及社區人士,周三在中華總會館將市府送來的物資包裝成一袋袋,再派發給商戶。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室代表陳嘉霖(Francis Chan)說:「我們明白這段時間,舊金山商業面對很多難處,包括去購物這些防護物資,或者讓工人有足夠的防疫物資很重要,我們希望他們在工作過程,支持舊金山商業外,他們亦可以安安全全地回家。」

舊金山得到的物資全部由州府送出,包括口罩、面罩及消毒搓手液,會按每個商戶的員工人數及需求,而派發相應的數量,每個商戶只限領取一次,預計有約30天供應。

在華埠,負責派發的機構分別是東北聯邦信用社及安老自助處。

陳嘉霖說:「整件事讓大家知道,所有商戶,所有居民,其實你不是一個人,我們有個很大的團隊,整個社會一起支持大家去度過這個難關。」

錯過了的商戶,本星期六在舊呂宋巷56號11時至下午3時,會有另外一次大規模的物資派發活動。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。