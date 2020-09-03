中方批美國有「反華妄想症」 違反雙邊領事條約

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美國再採取更多針對中國的行動，要求在美國的中國外交官員到訪大學及舉辦大型活動時，要先取得批准，說是回應中方限制美方人員在華工作。中方批評美國有「反華妄想症」，違反雙邊領事條約，會視乎形勢作必要回應。

新措施下，在美國的中國高級外交官員到訪大學、與地方政府官員會面或舉辦50人以上的文化活動都要先取得批准，但沒有指明哪些外交官員會受新措施限制。

美方亦會將中國領事館和領事人員的社交媒體，標示為「中國政府帳戶」。

美國國務卿蓬佩奧說，措施是回應中國長期對美國外交人員施加大量限制，包括禁止使用中國社交媒體。

蓬佩奧說：「中共的批核機制不透明，旨在阻止美國外交官進行日常工作、出席活動、安排會面、與中國人民連繫，尤其在大學校園、傳媒及社交網絡。」

蓬佩奧說如果中方撤銷對美國外交人員的限制，美方亦準備好撤回措施。

中方說一直為美國駐華使領館人員提供便利，反而是美國多次設定限制。

中國外交部發言人華春瑩表示：「這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則，以及中美雙邊領事條約，於法無據、於理不合、於情不通。這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了『反華妄想症』，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。」

中國外交部敦促美國立即撤銷決定，停止阻撓兩國人員正常往來。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

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