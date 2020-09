【有線新聞】

美國疾控中心(CDC)最快10月底為各州高風險人士接種新型肺炎疫苗。

疾控中心周三去信各州,指10月底至11月提供兩款疫苗,要求各州衞生部門做好準備。

疾控中心又指,疫苗會優先分配給長者、醫護、安老院員工及國安部門人員等高危群組接種,疫苗免費,但數量有限。

官方沒有公布疫苗來自哪間藥廠,有美國傳媒就估計是莫德納及輝瑞生產的疫苗,其中莫德納的疫苗7月底率先在美國做最後階段測試。

輿論質疑,特朗普政府是為了製造大選前的「10月驚奇」,倉促推出疫苗。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。