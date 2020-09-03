疫情下加州約540萬租客或失居所 州長重申會保護租客

【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長紐森簽署了AB3088法案保障租戶在疫情下多5個月免受逼遷，周三他再次重申，州府會保護租客。

周三疫情簡報會上，州長紐森首先指出，疫情之下，很多租客因為失業而失去經濟來源，有些則因為收入減少了五到六成，而導致無法交租。

目前全州有約540萬名租客面臨失去居所，還有些小業主因為租客未能交租而面臨斷供，當中非洲裔和拉美裔社區受到的影響更為嚴重。

紐森重申，在加州最新通過的AB3088法案之下，如果租客因為疫情，在3月到8月無法交租，房東不能逼遷，直到明年1月31日，但租客需要從9月開始，繳交最少25%的租金，直到明年1月，2月開始要繳交全部租金。

紐森也宣布推出網站HousingIsKey.com，為受到疫情影響的租客和房東提供資源，民眾可以到網站查詢相關的資訊。

此外，紐森也提到無家可歸者問題，加州針對無家可歸者問題，在2020至2021的預算增加至12.5億元，其中6億用來實行全新的Homekey計劃，用來租用酒店旅館、公寓大樓的房間，並會在年底完成交易，而且價格會比原價低。

而在疫情數字方面，加州的14日平均確診率和7日平均確診率分別為5.1%和4.4%，均有所下降，加州新型肺炎住院率和要入ICE重症病房率，過去14日下降了23%，加州至今共有超過71.2萬人確診，超過1.3萬人染疫死亡。

由於疫情持續，灣區中半島Pacifica市宣布，所有的海灘及其停車場會在即將到來的勞工節長周末，關閉直到下周二，以防民眾聚集，但海邊的徒步徑會繼續開放，不過到訪的民眾必須戴口罩和保持社交距離。

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