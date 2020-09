疫情下加州約540萬租客或失居所 州長重申會保護租客

【KTSF 吳宇斌報導】

加州州長紐森簽署了AB3088法案保障租戶在疫情下多5個月免受逼遷,周三他再次重申,州府會保護租客。

周三疫情簡報會上,州長紐森首先指出,疫情之下,很多租客因為失業而失去經濟來源,有些則因為收入減少了五到六成,而導致無法交租。

目前全州有約540萬名租客面臨失去居所,還有些小業主因為租客未能交租而面臨斷供,當中非洲裔和拉美裔社區受到的影響更為嚴重。

紐森重申,在加州最新通過的AB3088法案之下,如果租客因為疫情,在3月到8月無法交租,房東不能逼遷,直到明年1月31日,但租客需要從9月開始,繳交最少25%的租金,直到明年1月,2月開始要繳交全部租金。

紐森也宣布推出網站HousingIsKey.com,為受到疫情影響的租客和房東提供資源,民眾可以到網站查詢相關的資訊。

此外,紐森也提到無家可歸者問題,加州針對無家可歸者問題,在2020至2021的預算增加至12.5億元,其中6億用來實行全新的Homekey計劃,用來租用酒店旅館、公寓大樓的房間,並會在年底完成交易,而且價格會比原價低。

而在疫情數字方面,加州的14日平均確診率和7日平均確診率分別為5.1%和4.4%,均有所下降,加州新型肺炎住院率和要入ICE重症病房率,過去14日下降了23%,加州至今共有超過71.2萬人確診,超過1.3萬人染疫死亡。

由於疫情持續,灣區中半島Pacifica市宣布,所有的海灘及其停車場會在即將到來的勞工節長周末,關閉直到下周二,以防民眾聚集,但海邊的徒步徑會繼續開放,不過到訪的民眾必須戴口罩和保持社交距離。

