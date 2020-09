【KTSF】

San Mateo縣的14所小學、Santa Clara縣兩所學校和3個學區,已獲批准重新開放,以進行面對面的教學。

其中一些最快在下週開始,目前大部分學校只開放給特殊生及英語需要加強的學生面對面授課。

Campbell聯合學區已經被批准幼稚園到6年級可以回校上課,目前申請回校上課的大部分都是私立學校。

