財長姆欽稱願意無條件與民主黨重啟談判

【有線財經】

美國的新型肺炎疫情持續,財長姆欽出席眾議院有關新型肺炎疫情的聽證會。

姆欽指出,美國經濟活動雖然正從疫情造成的停擺狀態逐步恢復,但部分經濟領域仍需要額外的財政支持,協助經濟完全復蘇,願意無條件與控制眾議院的民主黨,重啟第四輪緊急援助方案的談判,務求盡快向受疫情影響的美國工人,發放財政援助。

姆欽出席聽證會後,將致電眾議院議長佩洛西討論重啟談判的問題。

白宮幕僚長梅多斯接受財經頻道CNBC訪問時指,白宮與民主黨在新一輪紓困撥款談判,雖然有實質進展,但在援助州和地方政府的金額,仍然有很大分歧。

他透露,共和黨參議員最快下星期,推動表決總規模約5000億美元較有針對性的支援方案,期望可以作為基礎與民主黨商討。

但民主黨已表明,2.2萬億美元援助規模無讓步空間,亦表明不接受臨時撥款。

