美國國防部年度報告指十年後中國核彈頭或倍增

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美國國防部發表中國軍力年度報告，推斷中國的核彈頭數量，未來十年可能倍增，又指解放軍現代化的某些方面，可能已超越美國。

美國國防部每年均會向國會呈交中國軍力報告，今年的主要焦點之一是核武質量，指中國正研發洲際彈道導彈，可望顯著增強具備核打擊能力的導彈實力。

未來5年，可威脅美國的陸基洲際彈道導彈核彈頭數量，將增至約200個，同時估計現時總數近200個的核彈頭，亦會在未來十年至少增加一倍，且已具備足夠的核武材料，不用進一步生產便可倍增彈頭，同時已具備或正發展多彈頭分導、再入大氣層機動、干擾、誘餌等技術。

有關海軍及艦艇發展的部分，報告明確指出至年初為止，美軍艦艇數目為293艘左右，中國同期則已建立了全球最大的艦隊，水面艦艇及潛艇有約350艘，當中逾130艘是主要水面作戰艦艇。

報告指中國建造艦艇的能力或已可與美國匹敵，甚至已超越，情況類似的範疇還有陸基常規彈道導彈及巡航導彈，因中國不受相關條約規限，射程500至5,500公里的這類導彈已逾1,250枚，相比美國過去受限制下，目前只有一款射程70至300公里的陸基彈道導彈，並沒有同射程的陸基巡航導彈。

報告亦有略略提及駐港解放軍，指去年可能曾派出武警部隊到港，應對反修例示威，又指派港的部隊似乎有進無出，相關公布亦刪去以往提及駐軍員額及裝備數量不變的描述。

中國國防部批評，報告渲染中國軍事威脅，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設，挑動兩岸對立，加劇台海形勢緊張，中方堅決反對，將視情況作進一步回應。

中國外交部表示，中國一直奉行防禦性國防政策，軍力與美國相差甚遠，認為美國無非是在尋找藉口，謀求軍事領域絕對霸權。

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