美國國防部年度報告指十年後中國核彈頭或倍增

美國國防部發表中國軍力年度報告,推斷中國的核彈頭數量,未來十年可能倍增,又指解放軍現代化的某些方面,可能已超越美國。

美國國防部每年均會向國會呈交中國軍力報告,今年的主要焦點之一是核武質量,指中國正研發洲際彈道導彈,可望顯著增強具備核打擊能力的導彈實力。

未來5年,可威脅美國的陸基洲際彈道導彈核彈頭數量,將增至約200個,同時估計現時總數近200個的核彈頭,亦會在未來十年至少增加一倍,且已具備足夠的核武材料,不用進一步生產便可倍增彈頭,同時已具備或正發展多彈頭分導、再入大氣層機動、干擾、誘餌等技術。

有關海軍及艦艇發展的部分,報告明確指出至年初為止,美軍艦艇數目為293艘左右,中國同期則已建立了全球最大的艦隊,水面艦艇及潛艇有約350艘,當中逾130艘是主要水面作戰艦艇。

報告指中國建造艦艇的能力或已可與美國匹敵,甚至已超越,情況類似的範疇還有陸基常規彈道導彈及巡航導彈,因中國不受相關條約規限,射程500至5,500公里的這類導彈已逾1,250枚,相比美國過去受限制下,目前只有一款射程70至300公里的陸基彈道導彈,並沒有同射程的陸基巡航導彈。

報告亦有略略提及駐港解放軍,指去年可能曾派出武警部隊到港,應對反修例示威,又指派港的部隊似乎有進無出,相關公布亦刪去以往提及駐軍員額及裝備數量不變的描述。

中國國防部批評,報告渲染中國軍事威脅,曲解中國國防政策和軍事戰略,抹黑中國軍隊現代化建設,挑動兩岸對立,加劇台海形勢緊張,中方堅決反對,將視情況作進一步回應。

中國外交部表示,中國一直奉行防禦性國防政策,軍力與美國相差甚遠,認為美國無非是在尋找藉口,謀求軍事領域絕對霸權。

