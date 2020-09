【有線財經】

美國貿易代表辦公室發公告,宣布延長部分中國商品的關稅豁免期至今年年底。

獲豁免的貨品,包括智能手表和醫用口罩等,還有蘋果和其他科技公司,從中國進口的產品。

去年美國總統特朗普宣布,對價值約1250億美元的中國商品加征關稅,其中部分商品獲暫時豁免一年,9月1日到期。但今次美國只是將豁免期限,再延長4個月,與一般延長一年的做法有別,但公告並未解釋具體原因。

有分析指,可能是華府有意迫使中方,履行中美首階段貿易協議的承諾。

