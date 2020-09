美國染疫人數突破610萬 中西部疫情惡化

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診人數已經突破610萬,一些早前疫情較嚴重的州分,包括加州、亞利桑那、佛羅里達和德州的情況陸續有改善,而中西部的情況就正在惡化。

目前美國有17個州疫情正在上升,當中包括艾奧瓦州,艾奧瓦城市長Bruce Teague表示,病例增加應該和大學開學有關。

Teague說:「有很多學生返回校園,過去三週約有3萬學生。」

白宮抗疫小組報告顯示,艾奧瓦州的確診率是全國最高,比上星期多77%。

Teague說:「我們有三成的確診率,單是過去24小時,我們因此有一些重大問題,必須應付。」

病毒繼續肆虐白宮抗疫小組的Anthony Fauci醫生強調,即將到來的勞工節假期,可能會引發再一次個案激增,他呼籲公眾要在流感季節來臨前,全場緊迫防守。

Fauci醫生說:「像勞工節假期,我們看到7月4後,看到亡兵節後個案激增,我希望看到類似全場緊逼防守,把底線壓下,以便秋季病例重來也不會急增。」

與此同時,疫苗測試繼續全速展開。

Fauci醫生說:「我相信到今年底,我們會有一種安全有效的疫苗。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。