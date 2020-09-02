美國染疫人數突破610萬 中西部疫情惡化

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎確診人數已經突破610萬，一些早前疫情較嚴重的州分，包括加州、亞利桑那、佛羅里達和德州的情況陸續有改善，而中西部的情況就正在惡化。

目前美國有17個州疫情正在上升，當中包括艾奧瓦州，艾奧瓦城市長Bruce Teague表示，病例增加應該和大學開學有關。

Teague說：「有很多學生返回校園，過去三週約有3萬學生。」

白宮抗疫小組報告顯示，艾奧瓦州的確診率是全國最高，比上星期多77%。

Teague說：「我們有三成的確診率，單是過去24小時，我們因此有一些重大問題，必須應付。」

病毒繼續肆虐白宮抗疫小組的Anthony Fauci醫生強調，即將到來的勞工節假期，可能會引發再一次個案激增，他呼籲公眾要在流感季節來臨前，全場緊迫防守。

Fauci醫生說：「像勞工節假期，我們看到7月4後，看到亡兵節後個案激增，我希望看到類似全場緊逼防守，把底線壓下，以便秋季病例重來也不會急增。」

與此同時，疫苗測試繼續全速展開。

Fauci醫生說：「我相信到今年底，我們會有一種安全有效的疫苗。」

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