國防部發表《2020中國軍力報告》指中國未放棄武力攻台

【KTSF 吳宇斌報導】

美國國防部周二公布《2020中國軍力報告》，指出台海軍力失衡，兩岸差距持續擴大，美方基於台灣關係法與六項保證，持續對台軍售，確保台灣自我防衛能力。

國防部周二公佈的《2020中國軍力報告》長達200頁，在台海局勢方面，報告指中國仍未放棄武力攻台，中共認為可信賴的武力威脅，對於維持政治進展與防止台獨至關重要。

報告並指出，中國解放軍可能採取入侵台灣4項行動路線，包括海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與導彈攻擊、切斷台灣重要進口，以迫使台灣屈服。

報告指出，其中最令人注意的是聯合島嶼登陸行動，突破或繞開海岸防禦，在台灣西岸南北兩端建造灘頭堡運送人員與物資並發動攻擊。

但報告也指出，大規模兩棲登陸作戰，是最複雜、最困難的軍事行動之一，企圖入侵台灣，還可能引來國際干預，加上軍力消耗與城市巷戰的複雜性，即使解放軍成功登陸台灣，也會面臨重大政治與軍事風險。

報告同時也說明台灣防禦能力，報告指出，歷史上台灣在兩岸衝突中享有軍事優勢，包括技術優勢與島嶼固有的地理優勢，但中國致力於推動軍事現代化，削弱台灣優勢，儘管台灣採取重要步驟彌補日增的軍事差距，但台灣仍面臨許多國防設備與戰備挑戰。

報告指，中國國防預算持續增加，至2019年時已是台灣的15倍，其中大部分集中用來發展以武力統一台灣的能力上，台灣意識到這一差距，致力於發展新概念，與不對稱作戰能力。

報告並重申，美國堅持《以台灣關係法》與《美中三個聯合公報》為基礎的「一個中國政策」，反對旨在改變現狀的「片面行動」，美方持續支持以雙方都能接受的方式，範圍與步調和平解決兩岸議題。

美方也依循《台灣關係法》，持續對台軍售，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。

國防部副助理部長Chad Sbragia表示，中國解放軍正以驚人速度快速發展，兩岸不平衡持續擴大，若台灣保持不變將對台灣不利。

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