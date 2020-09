聯合航空10月起裁員1.6萬名員工

【KTSF】

聯合航空(United Airlines)公佈裁員計劃,周三通知員工由10月1日開始,將會裁減16%人手,即約共裁員16,370人。

當中大部份被裁員工,接近7千人是空中服務員,飛機師也裁減最少2,850人,維修技師也佔超過2千人。

聯航僱員總數有接近十萬人,在7月時,聯航屬下3.6萬名員工已經收到警告通知,有關裁員是公司最後別無選擇的做法。

這批人當中,有部份人選擇自願離職接受遣散,或提早退休,除了超過1.6萬名員工受影響外,其實聯航數以千計的員工已經自願性質短暫休假,所有自願或非自願的員工,可以繼續享有公司的醫療福利。

先前American和Delta航空也已宣佈類似的縮減人手計劃。

在疫情期間,航空業得到聯邦250億元的紓困救助金,當中聯航獲批50億元,用來支付薪資的現金和貸款,航空業現正遊說國會再額外撥款250億元救助,但國會與白宮之間就新一輪的紓困救助問題仍然陷入僵局,分岐很大,甚至連失業救助的規模都談不攏。

此外,福特汽車(Ford)也要縮減營運成本開支,周三宣佈在年底之前在美國裁減1,400名支月薪的員工。

以密歇根州為基地的福特汽車表示,由於受到疫情衝擊,預期全年都會出現虧損。

在去年,福特已經在全球裁員7千人,歐洲也計劃額外裁減1.2萬名員工和關閉廠房,並重組在中國和南美洲的營運。

