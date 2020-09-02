聯合航空10月起裁員1.6萬名員工

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聯合航空（United Airlines）公佈裁員計劃，周三通知員工由10月1日開始，將會裁減16%人手，即約共裁員16,370人。

當中大部份被裁員工，接近7千人是空中服務員，飛機師也裁減最少2,850人，維修技師也佔超過2千人。

聯航僱員總數有接近十萬人，在7月時，聯航屬下3.6萬名員工已經收到警告通知，有關裁員是公司最後別無選擇的做法。

這批人當中，有部份人選擇自願離職接受遣散，或提早退休，除了超過1.6萬名員工受影響外，其實聯航數以千計的員工已經自願性質短暫休假，所有自願或非自願的員工，可以繼續享有公司的醫療福利。

先前American和Delta航空也已宣佈類似的縮減人手計劃。

在疫情期間，航空業得到聯邦250億元的紓困救助金，當中聯航獲批50億元，用來支付薪資的現金和貸款，航空業現正遊說國會再額外撥款250億元救助，但國會與白宮之間就新一輪的紓困救助問題仍然陷入僵局，分岐很大，甚至連失業救助的規模都談不攏。

此外，福特汽車（Ford）也要縮減營運成本開支，周三宣佈在年底之前在美國裁減1,400名支月薪的員工。

以密歇根州為基地的福特汽車表示，由於受到疫情衝擊，預期全年都會出現虧損。

在去年，福特已經在全球裁員7千人，歐洲也計劃額外裁減1.2萬名員工和關閉廠房，並重組在中國和南美洲的營運。

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