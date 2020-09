特朗普稱TikTok必須在9月15日達成收購交易

【KTSF】

特朗普總統周二在啟程前往威斯康辛州警暴案地點的Kenosha視察前透露,抖音海外版TikTok必須在9月15日達成交易。

特朗普說:「我告訴他們,直到9月15日達成交易,在這之後,我們便在本國關閉它,我說過美國必須獲得補償,因為我們讓它成為可能,所以我們應得補償,財政部應得補償。」

特朗普在8月6日簽署行政命令,給予TikTok 45日找尋買家,並在這個期限過後,禁止美國的個人與實體同TikTok的母公司字節跳動有交易。

一個星期後,在8月14日,聽從政府專家的建議,將45日延長至90日,並下令北京的字節跳動公司刪除從美國用戶取得的數據。

8月24日,字節跳動提出訴訟,指控美國政府沒有讓他們回應封殺令中所說的國家安全理由,並一再表示他們並沒有與中國政府分享用戶的數據,訴訟主要針對8月6日對字節跳動的交易禁令。

特朗普也有簽署另一項行政命令,對微信及其母公司騰訊實施類似的封殺令。

