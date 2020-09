特朗普訪Kenosha市 指暴力示威屬本土恐怖活動

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二到威斯康辛州Kenosha市視察,他承諾將會重建當地的商業,他也指,暴力破壞不是和平示威,而是本土恐怖活動,由政治暴力煽動起,因此必須正視激進思維問題。

特朗普周二巡視Kenosha市在示威中遭受破壞和搶掠的地區,包括燒毀建築物仍然冒出煙霧,陪同特朗普一起的還有司法部長巴爾,以及署理國土安全部長Chad Wold。

特朗普與執法人員以及店舖被燒毀的商業東主會面,特朗普在緊急營運中心的圓桌會議上表示,Kenosha市被反警察和反美騷亂破壞,這些並非和平示威所為,而是本土恐怖活動。

特朗普說:「暴徒破壞最少25間商業,燒毀公共建築物,向警察扔磚,警察不代表這些,這些不是和平示威所為,但是真正的本土恐怖活動,政府與州和地方當局協調,快速部署國民警衛軍到Kenosha制止暴力,我強力支持在其他城市使用國民警衛軍。」

特朗普的強硬立場,與民主黨籍競選對手拜登成強烈對比,特朗普強調,要停止政治暴力,必須要面對激進的思維,就好像今次的暴力事件。

他又說,魯莽極左翼的政客,繼續推動傳達毀滅性訊息,以為國家和執法是壓迫人民和屬於種族主義,特朗普說,仍須大力支持法律與秩序。

特朗普又警告說,如果民主黨人在11月大選中勝出,暴力可能會繼續蔓延。

而拜登也譴責暴力,但是就指控特朗普醞釀暴力,煽動國家的種族緊張關係。

特朗普承諾撥款400萬元支持當地受破壞的商業,撥款100萬元給當地執法部門,又撥款4,200萬元支持全州的公共安全,包括支持執法和檢控工作。

特朗普的車隊經過時,有一大班群眾舉起中指不歡迎他,當地的民主黨人也反對他到訪。

調派國民警衛軍到威州幫助平息暴力的威州州長Tony Evers指,特朗普的出現只會阻礙當地復原,無助解決社會分裂。

特朗普此行並沒有會見警暴案受害人Jacob Blake的家人,也沒有譴責開槍的警員。

事發在8月23日下午5點左右,有女人報警說她的男友不應出現在她的地方但出現,警方到場試圖拘捕在場的Blake,並用電擊槍將他制服但不成功,Blake隨後走到他的座駕,打開車門探身進入駕駛座時,被警員向背部連開7槍,目前還在醫院。

家人表示他下身癱瘓,對於案情,警方與家人有不同的說法,警方指,Blake向警員表示自己有刀,並在他的車裡駕駛座下有一把刀,但州司法當局沒有說明,當時Blake是否持刀,也沒有交代為何警員要拘捕他,並向他後背開那麼多槍。

案發後,有人指實當時Blake其實是去調解紛爭,而不是當事人,警方可能搞錯了。

Blake的未婚妻當時也在場,她指警員也威脅向她開槍,她也說自己沒有報警,而當時車裡面有他們的孩子,件再次引發美國各地連日來的反警暴示威。

