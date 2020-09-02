特朗普訪Kenosha市 指暴力示威屬本土恐怖活動

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二到威斯康辛州Kenosha市視察，他承諾將會重建當地的商業，他也指，暴力破壞不是和平示威，而是本土恐怖活動，由政治暴力煽動起，因此必須正視激進思維問題。

特朗普周二巡視Kenosha市在示威中遭受破壞和搶掠的地區，包括燒毀建築物仍然冒出煙霧，陪同特朗普一起的還有司法部長巴爾，以及署理國土安全部長Chad Wold。

特朗普與執法人員以及店舖被燒毀的商業東主會面，特朗普在緊急營運中心的圓桌會議上表示，Kenosha市被反警察和反美騷亂破壞，這些並非和平示威所為，而是本土恐怖活動。

特朗普說：「暴徒破壞最少25間商業，燒毀公共建築物，向警察扔磚，警察不代表這些，這些不是和平示威所為，但是真正的本土恐怖活動，政府與州和地方當局協調，快速部署國民警衛軍到Kenosha制止暴力，我強力支持在其他城市使用國民警衛軍。」

特朗普的強硬立場，與民主黨籍競選對手拜登成強烈對比，特朗普強調，要停止政治暴力，必須要面對激進的思維，就好像今次的暴力事件。

他又說，魯莽極左翼的政客，繼續推動傳達毀滅性訊息，以為國家和執法是壓迫人民和屬於種族主義，特朗普說，仍須大力支持法律與秩序。

特朗普又警告說，如果民主黨人在11月大選中勝出，暴力可能會繼續蔓延。

而拜登也譴責暴力，但是就指控特朗普醞釀暴力，煽動國家的種族緊張關係。

特朗普承諾撥款400萬元支持當地受破壞的商業，撥款100萬元給當地執法部門，又撥款4,200萬元支持全州的公共安全，包括支持執法和檢控工作。

特朗普的車隊經過時，有一大班群眾舉起中指不歡迎他，當地的民主黨人也反對他到訪。

調派國民警衛軍到威州幫助平息暴力的威州州長Tony Evers指，特朗普的出現只會阻礙當地復原，無助解決社會分裂。

特朗普此行並沒有會見警暴案受害人Jacob Blake的家人，也沒有譴責開槍的警員。

事發在8月23日下午5點左右，有女人報警說她的男友不應出現在她的地方但出現，警方到場試圖拘捕在場的Blake，並用電擊槍將他制服但不成功，Blake隨後走到他的座駕，打開車門探身進入駕駛座時，被警員向背部連開7槍，目前還在醫院。

家人表示他下身癱瘓，對於案情，警方與家人有不同的說法，警方指，Blake向警員表示自己有刀，並在他的車裡駕駛座下有一把刀，但州司法當局沒有說明，當時Blake是否持刀，也沒有交代為何警員要拘捕他，並向他後背開那麼多槍。

案發後，有人指實當時Blake其實是去調解紛爭，而不是當事人，警方可能搞錯了。

Blake的未婚妻當時也在場，她指警員也威脅向她開槍，她也說自己沒有報警，而當時車裡面有他們的孩子，件再次引發美國各地連日來的反警暴示威。

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