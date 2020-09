【KTSF】

台灣行政院周三舉行記者會,發布新版護照封面,將台灣的英文Taiwan字樣放大,並保留中華民國的中文,不過Republic of China的英文字樣則取消。

台灣行政院已經將新版護照封面放在官方臉書,表示新的設計有三大重點,包括凸顯台灣、保留原來的排版樣式,以及英文國名調整呈現方式,跟目前的舊版護照相比,原本在中華民國四個字底下的英文國名Republic of China則去除。

行政院方面表示,持台灣護照去148個國家和地區,享有免簽或落地簽待遇,不過出國時也常被誤認,因此行政院尊重立法院決議,重新設計護照封面,原版護照仍能繼續使用到效期結束為止,新版護照預計明年1月發行。

