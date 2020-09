舊金山脫離監察名單 市長公布復課及商業重開時間表（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二再度公布學校復課,以及各行各業重開的時間表。

舊金山周二起容許髮型屋、美甲店、按摩場所在戶外營業,室外游泳池及購物中心即日起亦可以重開,至於戶外健身,市府表示仍與業界商討,預計要到9月9日才能進行。

市長布里德表示,州府上星期公開了一套新的疫情分級評估系統,並讓髮型屋在室內營業,令市內不少人都覺得很混亂,究竟應該跟州府還是市府的指引。

布里德周二表明,舊金山已經脫離州府的監察名單,並將會根據本地的疫情數據,制定自己一套重開的時間表,目標在9月中讓一些較低風險的活動,例如是戶外電影場所、酒店及住宿服務、室內電影院、動物園及水族館重開,全部有人數限制。

至於宗教場所室內的禱告,每次只限一人,戶外就最多50人。

另外,市府特別提到,幼稚園至6年級,如果學校有向市府申請親身授課獲批准的話,學生最快亦可於9月中回校上課。

布里德說:「我們留意到,今年的學生,尤其是那些沒有父母、沒有祖父母或家庭支持的學生,就算我們提供了器材及網絡,他們仍然跟不上進度。」

至於初中及高中,最快要到分別10月及11月才能回校上課,市府指出,最終仍然視乎疫情的走向。

到了9月底,如果疫情沒有惡化的話,所有的個人護理行業,例如是髮型屋、紋身店、健身房、美容及美甲店等,將能夠重新在室內營業,參與室內禮拜及禱告的人數亦放寬至總容量的25%。

市長提醒大家,以上的時間表只是目標,疫情惡化的話,市府不排除會重新收緊限制。

勞工節長週末即將來臨,她亦懇請大家不要舉行大型聚會,希望大家一起遵守防疫指引。

布里德說:「勞工節長週末將至,很重要,我們記得,那些家庭及朋友聚會,透過追蹤確診者,我們發現正是病菌傳播的源頭,令我們遇到難題,我們在國慶節長周末已經經歷過。」

舊金山周二新增50宗確診,累計9,544宗,死亡人數是83人,住院人數下降至73人。

衛生局表示,舊金山每日的確診人數大約是75人,仍然處於紅色,即是危險的狀態,至於檢測、保護裝備的儲備,以及住院人數回復到良好的狀態。

