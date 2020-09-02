舊金山脫離監察名單 市長公布復課及商業重開時間表（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二再度公布學校復課，以及各行各業重開的時間表。

舊金山周二起容許髮型屋、美甲店、按摩場所在戶外營業，室外游泳池及購物中心即日起亦可以重開，至於戶外健身，市府表示仍與業界商討，預計要到9月9日才能進行。

市長布里德表示，州府上星期公開了一套新的疫情分級評估系統，並讓髮型屋在室內營業，令市內不少人都覺得很混亂，究竟應該跟州府還是市府的指引。

布里德周二表明，舊金山已經脫離州府的監察名單，並將會根據本地的疫情數據，制定自己一套重開的時間表，目標在9月中讓一些較低風險的活動，例如是戶外電影場所、酒店及住宿服務、室內電影院、動物園及水族館重開，全部有人數限制。

至於宗教場所室內的禱告，每次只限一人，戶外就最多50人。

另外，市府特別提到，幼稚園至6年級，如果學校有向市府申請親身授課獲批准的話，學生最快亦可於9月中回校上課。

布里德說：「我們留意到，今年的學生，尤其是那些沒有父母、沒有祖父母或家庭支持的學生，就算我們提供了器材及網絡，他們仍然跟不上進度。」

至於初中及高中，最快要到分別10月及11月才能回校上課，市府指出，最終仍然視乎疫情的走向。

到了9月底，如果疫情沒有惡化的話，所有的個人護理行業，例如是髮型屋、紋身店、健身房、美容及美甲店等，將能夠重新在室內營業，參與室內禮拜及禱告的人數亦放寬至總容量的25%。

市長提醒大家，以上的時間表只是目標，疫情惡化的話，市府不排除會重新收緊限制。

勞工節長週末即將來臨，她亦懇請大家不要舉行大型聚會，希望大家一起遵守防疫指引。

布里德說：「勞工節長週末將至，很重要，我們記得，那些家庭及朋友聚會，透過追蹤確診者，我們發現正是病菌傳播的源頭，令我們遇到難題，我們在國慶節長周末已經經歷過。」

舊金山周二新增50宗確診，累計9,544宗，死亡人數是83人，住院人數下降至73人。

衛生局表示，舊金山每日的確診人數大約是75人，仍然處於紅色，即是危險的狀態，至於檢測、保護裝備的儲備，以及住院人數回復到良好的狀態。

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