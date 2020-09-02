資深華裔記者李秀蘭失業後出資創辦免費雙語週報（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

資深華裔記者李秀蘭（Portia Li）在疫情期間和很多人一樣失去了工作，她現在自己出資創辦免費的中英文雙語週報。

這份名叫《風報》的報紙周二創刊，在舊金山華埠日落區、列治文區以及中半島San Mateo市免費派發。

李秀蘭說：「以我的年紀來說，想走回比較傳統的生活方式，我從小到大都習慣看報紙，所以決定印出來，最大成本是印刷。」

《風報》主筆李秀蘭在香港時已經從事新聞工作，來美完成新聞及傳播碩士學位之後，在灣區一份中文報章擔任記者幾十年，疫情期間辦報生意困難，李秀蘭為何決定現在出資辦報？

李秀蘭說：「我做了記者33年，已經接近退休年紀，幾十年來我儲蓄了一些錢，我一直在想，寫多一點新聞，與大家息息相關的，有時候在報紙工作會受到一些限制，可是如果自己辦報，我相信可以包括更多內容，而且集中在本地新聞，還有與華人社區有關的事。」

《風報》每逢星期二出版，而中英雙語的內容是這份報紙獨特之處。

李秀蘭說：「希望將移民社區以及ABC土生的，以及非華裔，大家可以透過英文，知道我們華人社區在做些什麼，有什麼議題我們很關心的。」

創刊號幾篇文章都是李秀蘭主筆，與司法界以及警務工作有關，而臨近11月大選，李秀蘭希望多報導與選舉有關的新聞，鼓勵大家參與投票選舉，而《風報》這個名字，也與華裔社區對於社會以及政治議題的取向有關。

李秀蘭說：「華人在每一方面的立場，包括政治，議題例如大麻，風報的意思是希望大家看看我們的風吹向哪裡，有些方向的意義。」

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