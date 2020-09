資深華裔記者李秀蘭失業後出資創辦免費雙語週報（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

資深華裔記者李秀蘭(Portia Li)在疫情期間和很多人一樣失去了工作,她現在自己出資創辦免費的中英文雙語週報。

這份名叫《風報》的報紙周二創刊,在舊金山華埠日落區、列治文區以及中半島San Mateo市免費派發。

李秀蘭說:「以我的年紀來說,想走回比較傳統的生活方式,我從小到大都習慣看報紙,所以決定印出來,最大成本是印刷。」

《風報》主筆李秀蘭在香港時已經從事新聞工作,來美完成新聞及傳播碩士學位之後,在灣區一份中文報章擔任記者幾十年,疫情期間辦報生意困難,李秀蘭為何決定現在出資辦報?

李秀蘭說:「我做了記者33年,已經接近退休年紀,幾十年來我儲蓄了一些錢,我一直在想,寫多一點新聞,與大家息息相關的,有時候在報紙工作會受到一些限制,可是如果自己辦報,我相信可以包括更多內容,而且集中在本地新聞,還有與華人社區有關的事。」

《風報》每逢星期二出版,而中英雙語的內容是這份報紙獨特之處。

李秀蘭說:「希望將移民社區以及ABC土生的,以及非華裔,大家可以透過英文,知道我們華人社區在做些什麼,有什麼議題我們很關心的。」

創刊號幾篇文章都是李秀蘭主筆,與司法界以及警務工作有關,而臨近11月大選,李秀蘭希望多報導與選舉有關的新聞,鼓勵大家參與投票選舉,而《風報》這個名字,也與華裔社區對於社會以及政治議題的取向有關。

李秀蘭說:「華人在每一方面的立場,包括政治,議題例如大麻,風報的意思是希望大家看看我們的風吹向哪裡,有些方向的意義。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。