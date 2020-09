【KTSF】

舊金山從周二起允許理髮店在戶外營業,不過聯邦眾議院議長普洛西的頭髮卻惹出爭議,遭媒體披露,她周一在舊金山市內的一家理髮店店內接受美髮服務,被質疑違反防疫規定,普洛西的辦公室做出回應。

Fox News報導,普洛西本周一下午,在舊金山eSalon理髮店位於Union Street分店接受頭髮服務,沒有戴口罩。

普洛西的發言人Drew Hammill回應媒體稱,普洛西有遵守防疫規定,是該理髮店提出可以讓眾議長到店裡,還說市府允許每次只服務一位客人。

Fox News取得監視錄影片段顯示,普洛西的口罩當時掛在脖子上,設計師則有戴口罩。

理髮店業主回應表示,服務普洛西的是向該店租座位的髮型設計師,事前有告知說普洛西預約了洗髮和吹乾。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。