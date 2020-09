【KTSF】

一項最新的研究發現,新型肺炎康復者的抗體,最少可以持續4個月,不會快速消失。

新型肺炎的其中一個謎團是,究竟康服者身體內的病毒抗體,是否可以預防二次感染?所提供的保護又可以維持多久?

較早前一些規模較細的研究,發現康復者的抗體很快消失,部分無病徵或症狀輕微的人,體內只製造很少抗體。

最新的研究則發現,康復者的抗體在診斷後最少可以持續4個月,不會快速消失。

這項研究報告周二在新英格蘭醫學期刊發表,研究人員檢視超過3萬名冰島人的測試結果,這是至今最大型的新型肺炎康復者抗體研究。

