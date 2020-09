【有線新聞】

德國政府指,俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被神經毒劑諾維喬克毒害,予以最強烈地譴責,並要求俄羅斯負責。

德國總理府發言人指,軍方實驗室為納瓦爾尼做檢測,明確證實他中了蘇聯研發的神經毒劑諾維喬克,德國政府已傳召俄羅斯大使,要求對納瓦爾尼中毒展開全面調查。

納瓦爾尼上月20日由西伯利亞乘飛機,返回莫斯科途中不適送院,之後轉送德國治療,現時處於人工昏迷狀態,他所中的神經毒劑跟前年、在英國中毒的俄羅斯前特工斯科利帕父女一樣。

