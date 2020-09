南灣抗疫醫生接恐嚇 被捕疑犯藏大量槍械

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣公共衛生官員Sara Cody醫生3月在該縣實行居家抗疫令,引起一些人士不滿,Gilroy市一名男子因為涉嫌對Cody做出一系列的恐嚇行動,而被逮捕起訴.

調查人員表示,55歲的Alan Viarengo給Cody醫生寄了數十封恐嚇信,但是更令人驚訝的是,警方在他家中搜獲爆炸物和多達138支槍械。

調查案件的警探Brendan Omori透露,被告的恐嚇暗示要結束Cody的生命,被告被指涉嫌在過去4個月發了25封恐嚇信,其他一些市府官員也受到信件,信中也有提到被告涉及極右組織Boogaloo。

警方在被告家中發現138支槍械,從BB槍到攻擊型武器,也還有爆炸物和數千顆子彈,嫌犯也被指給殉職警員的遺孀寄信,說他希望有更多的執法人員被殺。

Viarengo的律師Dennis Lucy透露,被告在該縣住了20多年,是一間社區大學的教師,也教人怎樣用槍,他沒有否認被告寄信,但是被告卻沒有直接接觸Cody醫生,而針對被發現的槍枝,律師表示都是合法擁有。

Viarengo周二首次出庭,法官拒絕讓被告保釋。

