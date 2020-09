專家憂新冠疫苗未完成臨床試驗便推出市場

【KTSF 江良慧報導】

大中小學幼稚園陸續開學,大家都關注怎樣可以好好保護這些學生,避免感染新型肺炎,雖然很多人期望早日成功研發疫苗,可以解決問題,但同時也擔心,聯邦監管當局可能在疫苗未完成最後臨床試驗就匆忙推出上市。

聯邦食品藥物管理局(FDA)局長Stephen Hahn說:「我們不會根據政治作決定,這個我可以保證。」

Hahn堅稱,疫苗必定是經過鑑定為安全有效,才會給公眾接種,他更表示他寧願辭職,都不會發放一種未準備好的療程。

Hahn說:「我相信所有選擇都在討論範圍內,但我希望我們不用那樣。」

局長最近向媒體表示,FDA可能在一種疫苗完成後期臨床測試前,就發出緊急使用許可。

但專家就擔心,為急於在市場上推出疫苗,政府官員會匆忙處理測試,FDA曾經容許緊急使用羥氯喹和氯喹,但後來數據顯示無效又收回成命。

醫療專家Amy Compton-Phillips醫生說:「我們曾經討論的,很擔心過程,非常擔心過程會因為政治原因被破壞。」

與此同時,全國各大中小學和幼稚園都陸續開學,所有的校方都希望可以保持校園安全,不過他們也明白有困難。

伊利諾伊大學校長Timothy Killeen說:「一定會有爆發,就我們所知,我們想及早發現,並立即採取行動。」

