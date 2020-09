加州通過法案延長保護租客免逼遷 業主憂難追討欠租（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森周一簽署了AB3088法案,保障疫情期間租客免受逼遷多5個月。

根據AB3088法案,在疫情頭6個月沒有交租的租客,可以持續多5個月免受迫遷的保障,直至明年1月31日,不過租客要填寫文件,證明自己是受到疫情影響,而且由9月開始,他們也要支付至少4分1的租金,所有欠租日後都一定要還清,業主可以從明年3月開始到小額錢債法庭追討欠租。

但是有業主擔心租客根本無法還清所有租金,即使租客有心想還,他預期只能收回5%至10%的欠租。

而租客團體就認為方案並不完善,如果有人在疫情期間被逼遷,反映加州整個房屋政策有問題。

州參眾兩院趕在周一晚午夜逼遷禁令屆滿之前通過法案,交由紐森簽署。

AB3088法案取代了州眾議員邱信福原來提出的AB1436法案,該法案建議,一切與疫情有關的欠租的迫遷,要押後到明年4月1日,或者是緊急狀態終結後90天才可以實行。

