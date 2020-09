大腸癌若及早發現 九成機會可治癒

【KTSF 江良慧報導】

Marvel電影黑豹男主角Chadwick Boseman上星期因為大腸癌去世,終年43歲,很多人對他的死都感到意外和惋惜,有大腸癌康復者就希望,藉自己的故事讓大家知道,及早篩查和發現的重要性。

Shawn Farrah當時正在為跑馬拉松訓練,他家族沒有患大腸直腸癌的病史,但在2017年,他開始有病徵,而大腸鏡檢查的結果更令他大吃一驚。

Farrah說:「我45歲毫無預兆得了癌症,對我很大打擊。」

根據分子腫瘤期刊一項2018年的報告,50歲以下人士患大腸癌,從1997年開始每年增長2%。

Darrell Gray醫生是俄亥俄州立大學綜合癌症中心的腸胃科醫生,他說要留意到症狀包括大便出血、無故減重、貧血、大便改變,和慢性的腹脹。

篩檢方法有很多,包括大腸鏡檢查,就是用攝影機照整條腸子,一旦發現瘜肉或增生就會移除。

Gray醫生說:「若是有癌症的話,我們要早發現因為若及早發現,9成以上機會可治癒的。」

Farrah的癌症發現時已經是第四期,不過經過化療和多次手術後,目前他體內在沒有任何癌症的痕跡。

Farrah說:「不能讓有關此事的恥辱,導致更多人死亡。」

醫生表示,健康生活是減低患上大腸癌的關鍵,做法包括不吸煙、減少進食紅肉、避免進食加工食物、吃多些蔬菜水果,飲酒也要適量。

