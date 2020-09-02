大腸癌若及早發現 九成機會可治癒

【KTSF 江良慧報導】

Marvel電影黑豹男主角Chadwick Boseman上星期因為大腸癌去世，終年43歲，很多人對他的死都感到意外和惋惜，有大腸癌康復者就希望，藉自己的故事讓大家知道，及早篩查和發現的重要性。

Shawn Farrah當時正在為跑馬拉松訓練，他家族沒有患大腸直腸癌的病史，但在2017年，他開始有病徵，而大腸鏡檢查的結果更令他大吃一驚。

Farrah說：「我45歲毫無預兆得了癌症，對我很大打擊。」

根據分子腫瘤期刊一項2018年的報告，50歲以下人士患大腸癌，從1997年開始每年增長2%。

Darrell Gray醫生是俄亥俄州立大學綜合癌症中心的腸胃科醫生，他說要留意到症狀包括大便出血、無故減重、貧血、大便改變，和慢性的腹脹。

篩檢方法有很多，包括大腸鏡檢查，就是用攝影機照整條腸子，一旦發現瘜肉或增生就會移除。

Gray醫生說：「若是有癌症的話，我們要早發現因為若及早發現，9成以上機會可治癒的。」

Farrah的癌症發現時已經是第四期，不過經過化療和多次手術後，目前他體內在沒有任何癌症的痕跡。

Farrah說：「不能讓有關此事的恥辱，導致更多人死亡。」

醫生表示，健康生活是減低患上大腸癌的關鍵，做法包括不吸煙、減少進食紅肉、避免進食加工食物、吃多些蔬菜水果，飲酒也要適量。

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