Chico州大數十名學生染疫 改回網上授課（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Chico州立大學因為有數十名學生感染新冠病毒，星期一開始取消所有親身授課，校方也要求學生離開大學宿舍。

州立大學主席Gayle Hutchinson在星期天發出的聲明表示，上個星期開始的一些親身授課，將從本周開始轉為遙距授課，Hutchinson也要求學生離開大學宿舍，因為幾乎所有宿舍都有至少一人確診。

校方表示，了解離開宿舍帶來許多不便，但是這是為了學生本身的安全，校方會幫助安排找不到臨時住所的人，也會退還部分租金和膳食費。

Chico州立大學本學年有16,000名學生，上個星期有10%的課程在學校親身授課，校方表示，這些課程需要親身實習，例如和實驗室和表演有關的課程，也包括工程系和農業系的一些課程。

校方透露自8月以來共有36人確診，Chico州大是全國許多開始親身授課的大學當中，其中一個發生群聚感染的大學，這些校園感染的病例，許多都和派對和酒吧活動有關，這也令到大學附近的居民關注。

Chico州大校方其實已經採取一些抗疫措施，例如為750位住在學生宿舍的學生，限制他們一個人一個房間，但是在幾天內，確診學生突然增加至近30人。

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