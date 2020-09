Chico州大數十名學生染疫 改回網上授課（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Chico州立大學因為有數十名學生感染新冠病毒,星期一開始取消所有親身授課,校方也要求學生離開大學宿舍。

州立大學主席Gayle Hutchinson在星期天發出的聲明表示,上個星期開始的一些親身授課,將從本周開始轉為遙距授課,Hutchinson也要求學生離開大學宿舍,因為幾乎所有宿舍都有至少一人確診。

校方表示,了解離開宿舍帶來許多不便,但是這是為了學生本身的安全,校方會幫助安排找不到臨時住所的人,也會退還部分租金和膳食費。

Chico州立大學本學年有16,000名學生,上個星期有10%的課程在學校親身授課,校方表示,這些課程需要親身實習,例如和實驗室和表演有關的課程,也包括工程系和農業系的一些課程。

校方透露自8月以來共有36人確診,Chico州大是全國許多開始親身授課的大學當中,其中一個發生群聚感染的大學,這些校園感染的病例,許多都和派對和酒吧活動有關,這也令到大學附近的居民關注。

Chico州大校方其實已經採取一些抗疫措施,例如為750位住在學生宿舍的學生,限制他們一個人一個房間,但是在幾天內,確診學生突然增加至近30人。

