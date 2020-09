【KTSF】

灣區九個縣總共有84,000多宗新型肺炎確診個案,累計1,105人死亡,目前有700多人需要住院。

灣區之中,東灣Alameda縣的確診個案最多,達到18,000多宗,南灣Santa Clara縣排第二,共有17,000多宗。

東灣Contra Costa縣約14,000宗,舊金山9,500多宗,中半島San Mateo縣8,260宗。

