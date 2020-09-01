美解密對台六項保證電文 批北京扭曲歷史

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美國解密中美《八一七聯合公報》前後「對台六項保證」的電文，助理國務卿史達偉引述已故列根總統指，當中限制對台售武的原則，取決於北京持續致力和平化解兩岸問題。

涉及1982年中美《八一七聯合公報》的兩則電文解密，主要涉及對台軍售問題，闡述逐步減少對台軍售的意願，取決於大陸和平解決兩岸分歧的持續承諾。

若大陸採取更敵對的態度，美國將增加對台軍售。當時美台正磋商在台灣增產戰機等安排。

第二則電文則為8月17日聯合公報發表同日，國務卿舒爾茨發給美國在台協會台北辦事處處長李潔明，指示向台方轉達公報發表後的對台保證，表明美國未有同意設定終止對台軍售的日期。

未同意就對台軍售議題向北京徵詢意見，不會在台北與北京之間擔任斡旋角色，未同意修訂《台灣關係法》，未改變關於主權的立場，不會施壓要求台北與北京談判。

在台灣，外交部解讀，美國公布的內容時指，美方是要正告北京切勿再錯誤引用公報，闡明美方將持續致力幫助台灣維持防衛能力。

美國助理國務卿史達偉同日在網上參與傳統基金會的研討時指，美國從未改變長期政策，僅在對台交往作出重要更新，更好地回應狀況的改變，又引述電文批評北京扭曲歷史。

美國助理國務卿史達偉表示：「回顧公報的歷史很重要，因為北京慣於扭曲歷史，我們應回溯過去並盡量時常追問事實，那些事實很清楚。美國長期有一中政策，這與北京的一中原則不同、即中國共產黨對台灣有主權。」

他又提到捷克政商界代表團訪問台灣，認為做法是合理。又指有必要與台灣交流抗疫經驗，應繼續推動，不應讓北京威嚇。

美國助理國務卿史達偉表示：「我們不應再容許威嚇、強逼二千三百萬人，阻撓我們所有人受益於台灣的經驗及專才，我很感恩今天獲邀發表這等待已久的說辭。我以往從軍時，很少機會與台灣交往，很高興現今情況已不同。」

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