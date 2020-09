美解密對台六項保證電文 批北京扭曲歷史

【有線新聞】

美國解密中美《八一七聯合公報》前後「對台六項保證」的電文,助理國務卿史達偉引述已故列根總統指,當中限制對台售武的原則,取決於北京持續致力和平化解兩岸問題。

涉及1982年中美《八一七聯合公報》的兩則電文解密,主要涉及對台軍售問題,闡述逐步減少對台軍售的意願,取決於大陸和平解決兩岸分歧的持續承諾。

若大陸採取更敵對的態度,美國將增加對台軍售。當時美台正磋商在台灣增產戰機等安排。

第二則電文則為8月17日聯合公報發表同日,國務卿舒爾茨發給美國在台協會台北辦事處處長李潔明,指示向台方轉達公報發表後的對台保證,表明美國未有同意設定終止對台軍售的日期。

未同意就對台軍售議題向北京徵詢意見,不會在台北與北京之間擔任斡旋角色,未同意修訂《台灣關係法》,未改變關於主權的立場,不會施壓要求台北與北京談判。

在台灣,外交部解讀,美國公布的內容時指,美方是要正告北京切勿再錯誤引用公報,闡明美方將持續致力幫助台灣維持防衛能力。

美國助理國務卿史達偉同日在網上參與傳統基金會的研討時指,美國從未改變長期政策,僅在對台交往作出重要更新,更好地回應狀況的改變,又引述電文批評北京扭曲歷史。

美國助理國務卿史達偉表示:「回顧公報的歷史很重要,因為北京慣於扭曲歷史,我們應回溯過去並盡量時常追問事實,那些事實很清楚。美國長期有一中政策,這與北京的一中原則不同、即中國共產黨對台灣有主權。」

他又提到捷克政商界代表團訪問台灣,認為做法是合理。又指有必要與台灣交流抗疫經驗,應繼續推動,不應讓北京威嚇。

美國助理國務卿史達偉表示:「我們不應再容許威嚇、強逼二千三百萬人,阻撓我們所有人受益於台灣的經驗及專才,我很感恩今天獲邀發表這等待已久的說辭。我以往從軍時,很少機會與台灣交往,很高興現今情況已不同。」

