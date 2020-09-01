FDA或容許新冠疫苗提早應用 醫療專家表憂慮（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦監管當局表示，在新型冠狀病毒疫苗未完成最後臨床測試之前，有可能考慮容許人緊急使用疫苗，但衛生專家不認同這種倉卒行動。

全美有超過600萬人確診染疫，當中超過18.3萬人染疫死亡，正當病毒繼續蔓延全球之際，快速研發疫苗是當務之急。

目前在美國有兩隻疫苗正在進行最後的第三階段臨床測試，以鑑定疫苗是否有效和安全。

不過，聯邦食品及藥物管理局（FDA）表示，當局有可能容許疫苗未完成最後臨床測試之前，如果藥廠提出申請，又獲當局批准的話，FDA可以緊急授權使用，但醫療專家就擔心，疫苗未測試完畢就倉卒使用存在風險。

哈佛環球衛生研究所所長Ashish Jha醫生說：「你給數百萬健康者使用疫苗，就必須有很高的標準，因此必須要有強勁數據和全面的檢視，然後才可授權使用疫苗。」

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