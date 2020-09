【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧透露,特朗普總統正考慮禁止中國學生赴美留學。

蓬佩奧接受電台訪問,認為不是每一個中國留學生都為中國共產黨工作,嚴格來說,不會被視為間諜。

中共一直密切監察全部留學生,確保他們的言行與中共一致,因此很多留學生承受巨大壓力。

蓬佩奧說特朗普正認真審視措施,未來數星期或數個月會公布細節。

