舊金山灣景區有男子涉嫌闖入一幢住屋,再向屋內一名女童露體,該名男子已被警方拘捕。

警方於上周四早上8時半左右接報,指San Bruno大街夾Silver大街一幢住屋被人闖入。

女童對警員稱,她當時在屋內,看見一名陌生男子在客廳中向她露體和做出猥褻動作,男子被指走到女童的睡房,並企圖控制她。

女童說,她奮力擺脫男子,並走出睡房,女童馬上致電父親和報警。

父親回家後與男子對歭,並將他制服直至警員到場。

被捕疑犯是33歲男子Leyacitonu Masaniai,他被控一級爆竊、非法禁錮、露體和非禮等罪。

